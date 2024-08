Morador de Sumaré ganha R$220 mil no VidaCap Campinas

Um morador de Sumaré, que comprou o VidaCap Campinas no Bar da Noeme, ganhou R$220 mil no sorteio deste domingo. Outro morador, também de Sumaré, dividiu o prêmio de R$15 mil com mais duas pessoas.

Já no Giro da Sorte, que sorteou 30 prêmios de R$1500, mais 3 sumareenses foram contemplados.

Mais notícias da cidade e região

Já no VidaCap Limeira, o prêmio principal saiu para Artur Nogueira. No Giro da Sorte, 5 moradores de Americana e 1 de Santa Bárbara d’Oeste ganharam R$1500.

O próximo sorteio, valendo R$1 milhão, acontece no próximo domingo.