Guarda apreende 67kg de drogas em condomínio de SB

A guarda municipal fez uma apreensão grande de maconha, crack e cocaína na tarde e noite desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Foram 67kg de drogas em ação no Parque das Árvores, condomínio popular da cidade.

Foram quase 30kg de maconha, 36,5 kg de pasta pra cocaína e 0,5kg para crack.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

*APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Sernajoto .🚨GCM Edmilson

VTR 20 🚨GCM Urbano 🚨GCM Chimit

Canil 1 🚨 Edmar 🚨 Caio 🚨 Gesiel 🚨 Cadela Tandera

Vtr 25 🚨 GCM Pereira 🚨 GCM Jeferson

Vtr 110 🚨 Sub Inspetor Denis 🚨 GCM G.Luiz 🚨GCM Emerson

Motos 🚨 Alehandro 🚨 Brandão 🚨 Medeiros

.📍DATA: 27 de Novembro de 2024

.📍HORA: 16:00

.📍LOCAL: Rua Ernesto Naidelice ( área verde)

🛑 *Apreensão de drogas.

Está equipe de Apoio Tático foi solicitada pela equipe da vtr 20 onde receberam informações de um transeunte informando que suspeito deciam com frequência em um loteamento industrial atrás do condomínio Manaca e adentravam a área de mata com mochilas nas costas.

Diante das informações as equipes deslocaram até a referida mata onde após uma varredura com Apoio de demais viaturas, foi logrado êxito em localizar vários tambores enterrados contendo em seu interior diversos tipos de entorpecentes.

40 tijolos de maconha. 29.880 kilos.

41 sacos de cocaína 36.647 kilis.

Meio tijolo de crack 0,499 kilos.

26 porções de haxixe

417 pinos de cocaína

26 porções de maconha.

10.000 mil eppendorfs vazios.

3 balanças de precisão.

67 kilos de drogas aproximadamente.

Diante do exposto todo material foi conduzido ao plantão policial para apreensão.

