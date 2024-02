Guarda Nova Odessa prende integrante do PCC

A Guarda Municipal de Nova Odessa prendeu mais um foragido

da Justiça vinculado ao PCC- grande organização criminosa que atua no Estado. A ação aconteceu na noite da última segunda-feira (05/02). Em janeiro, a corporação municipal há havia retirado de circulação outros quatro foragidos do Poder Judiciário (leia abaixo).

Segundo o comando da GCM, em patrulhamento pela Avenida Ampelio Gazzetta, altura do Jardim Bela Vista, a equipe da viatura 29 visualizou F.H.M., de 35 anos, conduzindo uma motocicleta Honda, modelo CBR 600 de cor branca. No cruzamento com a Rua João Bassora, o suspeito avançou o sinal vermelho do semáforo, sendo abordado de imediato.

“Em busca pessoal, foram localizados com o mesmo três eppendorfs (frascos) contendo substância análoga (semelhantes) à cocaína. O mesmo apresentou um RG com sinais de falsidade. Pesquisado nos sistemas, foi possível chegar ao verdadeiro nome e RG do condutor, que estava com mandado de prisão em aberto e encontrava-se evadido do sistema prisional desde 2021, com pena a cumprir de mais de 40 anos”, traz o registro da ocorrência.

Segundo relatos da equipe, o mandado de prisão em questão seria pelos crimes de roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, receptação, explosão, corrupção de menores e furto.

Já na Delegacia do Município, onde foi apresentado à Polícia Civil e ficou à disposição da Justiça, F.H.M. teria confidenciado que já pertenceu a uma facção criminosa e que tem pena de 40 anos de prisão a cumprir. “Também foi possível identificar que o mesmo estava foragido do litoral Sul do Estado (da cidade de Praia Grande) e que veio para Nova Odessa no dia 02/02/2024. Após registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da justiça”, encerra o reporte do caso.

OUTROS 4

Durante o mês de janeiro de 2024, a GCM já havia realizado a prisão de quatro indivíduos procurados pela Justiça. No dia 17/01, a Guarda realizou, de uma só vez, a captura de três indivíduos com mandados de prisão em aberto. As prisões aconteceram durante fiscalização de trânsito de rotina na Avenida Carlos Botelho, altura do Jardim Santa Rosa.

Quatro dias depois, na noite de 20/01, a equipe da viatura 22 estava realizando fiscalização de trânsito na Rua Azil Martins, também no Jardim Santa Rosa, quando abordou o jovem M.L.D.Z., de 32 anos, morador de Sumaré, que conduzia uma motocicleta Honda.

Ao pesquisar os antecedentes criminais do rapaz, constou-se um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo, formação de quadrilha e tráfico de drogas, com pena de 12 anos a cumprir. O rapaz relatou à equipe que já pertenceu a uma facção criminosa e que, em 2019, se converteu à religião e “abandonou” o crime.

A GUARDA

Graças à contratação de 10 novos integrantes, a GCM de Nova Odessa é formada por 54 profissionais (um recorde histórico), contando com seis viaturas novas, armamento, equipamentos de proteção (como coletes) e uniformes novos e de última geração. Esse investimento da Prefeitura na Guarda já traz resultados.

Em 2023, a GCM prendeu que 46 indivíduos no ano passado, ou porque eram procurados pela Justiça ou em flagrante. Foram realizadas mais de 20,5 mil rondas, durante as quais foram feitas 2,3 mil abordagens. Do total de atendimento da Guarda, 186 foram denúncias de perturbação do sossego. Houve 2,4 mil Autos de Infração de Trânsito. A corporação ainda retirou do “mercado” 339 porções de drogas, apreendeu uma arma irregular e recuperou 22 veículos.

