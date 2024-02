Americana renova frota de veículos para transporte de pacientes

A Prefeitura de Americana renovou a frota de veículos destinados ao transporte social de pacientes, realizado pela Secretaria de Saúde, com sete novos utilitários, apresentados nesta sexta-feira (9) pelo prefeito Chico Sardelli no estacionamento do Paço Municipal. Com a medida, a administração municipal “aposenta” os veículos modelo Kombi que eram utilizados para o serviço.

Foram adquiridas duas vans Master, da marca Renault, com 16 lugares, e alugadas cinco vans Scudo, da marca Fiat, de oito lugares. Os veículos serão utilizados exclusivamente no setor de transporte social, responsável pelo agendamento e transporte de pacientes em procedimentos externos, como sessões de radioterapia, cirurgias e exames de alta complexidade.

“Nós decidimos dar uma condução e uma condição mais humana para o transporte das pessoas que precisam se deslocar a outros municípios. Esses novos veículos vão dar mais tranquilidade, segurança, comodidade e conforto aos pacientes. Em nossa gestão, nós estabelecemos algumas prioridades, sendo a Saúde a principal delas”, assegurou o prefeito Chico.

Em 2023, o setor transportou 33.005 pessoas, sendo 22.475 pacientes e 10.530 acompanhantes. Os principais destinos foram os municípios de Campinas, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Jundiaí, Jales, São Paulo e Jaú. De 1º de janeiro a 8 de fevereiro deste ano, 4.451 pessoas foram transportadas, sendo 3.160 pacientes e 1.291 acompanhantes.

“Esses veículos vão proporcionar mais dignidade aos pacientes e acompanhantes, e isso é fruto do empenho da nossa gestão, que tem a Saúde como prioridade. É mais um investimento e uma grande conquista que vai beneficiar a população”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As duas vans Master receberam investimento de R$ 571.998,00 para a aquisição. Desse montante, R$ 500 mil são oriundos de emenda parlamentar do então deputado estadual Cauê Macris e R$ 71.998,00 de contrapartida da Prefeitura. As cinco vans Scudo foram alugadas ao custo mensal de R$ 5,4 mil cada.

“Trago um abraço especial do meu filho, Cauê Macris, que como deputado estadual foi responsável pela viabilização da compra dessas duas ‘máquinas’, que vão transportar doentes, pessoas que precisam de carinho e conforto para ser tratadas fora da cidade de Americana”, afirmou o ex-deputado federal Vanderlei Macris.

A frota do setor de transporte social agora é composta por 28 veículos, sendo 13 carros de passeio, sete ambulâncias de suporte básico e sete vans. “Até aqui, as Kombis supriram as nossas demandas, porém agora o setor de transporte vai oferecer veículos de melhor qualidade, pensando sempre na eficiência do serviço e no respeito e humanização ao usuário”, reforçou a coordenadora do setor de transporte social, Claudia Borges de Oliveira Capelletti.

“O transporte da saúde é um setor que merece uma atenção especial e graças ao empenho do prefeito Chico Sardelli nós vemos os bons resultados às pessoas que merecem”, ressaltou o presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi.

Também estiveram presentes à entrega dos novos veículos os vereadores Fernando da Farmácia, Pastor Miguel Pires e Marcos Caetano, os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Fábio Renato Oliveira (Meio Ambiente), Marcio Leal (Esportes) e Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi, e o tenente do Corpo de Bombeiros de Americana, Antônio Carlos Brustolin Junior.