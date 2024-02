O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana

concluiu, nesta sexta-feira (9), a instalação da nova bomba Higra no Centro de Reservação da Chácara Letônia (CR-13) para enviar mais água ao reservatório da Praia Azul (CR-14).

O equipamento já está em operação e substituiu uma antiga bomba, possibilitando um aumento de vazão de água de 80 litros para 100 litros por segundo.

“A região da Praia Azul já está sendo atendida com mais eficiência, recebendo mais água com essa bomba, melhorando assim a distribuição e o abastecimento”, disse o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

O trabalho de instalação da nova bomba começou na segunda-feira (5) e foi executado pela equipe da Estação de Tratamento de Água (ETA). A etapa seguinte contou com a interligação da bomba com a subadutora, conduzida pela Unidade de Obras do DAE.

