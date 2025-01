Guarda prende homem acusado de tráfico no Maria Antônia

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré prendeu na sexta-feira (10) um homem de 18 anos acusado de ser traficante, no bairro Maria Antônia. Após receber denúncias de moradores, agentes da corporação foram patrulhar a região. Perto de um posto de gasolina, a GCM identificou um homem em atitude suspeita. O suspeito demonstrou nervosismo, e saiu correndo ao ver a viatura. Na gestão do prefeito Henrique do Paraíso, a guarda agirá com efetividade para prender traficantes.

Mais notícias da cidade e região

Na fuga, o acusado jogou uma sacola plástica no chão. A GCM fez o acompanhamento e deteve o averiguado. Questionado, o homem disse que ficou com “medo”, por isso ele decidiu sair do local. O acusado ainda disse “ser apenas usuário” de entorpecentes.

Dentro da sacola jogada pelo rapaz, a guarda encontrou 15 pinos de cocaína, 7 porções de maconha, 4 frascos de lança perfume, uma porção de haxixe e um comprimido. O detido foi levado para o Plantão Policial. Na delegacia, o delegado Diego Bini determinou a prisão, por tráfico de drogas, do homem.