Guarda prende tráfica com do preto e do branco no Maria Antonia

A Guarda Municipal de Sumaré prendeu, na terça-feira (15) homem suspeito de vender drogas na rua Antônio Gomes Soares, no Maria Antônia.

Os guardas que participaram da ação receberam informações de que o acusado usava um carro Celta para guardar entorpecentes, e realizar as vendas dos produtos ilícitos.

Na busca pessoal, os agentes encontraram dois pinos de cocaína, e R$ 74. Dentro do veículo, embaixo do banco do passageiro, a GMC encontrou uma sacola com drogas.

Muita droga no Maria Antonia

No total, foram localizados 109 pinos de cocaína, 11 frascos de lança-perfume, 7 comprimidos de ecstasy e 8 porções de maconha.

Na sequência, o homem foi levado para o Plantão Policial, na delegacia. A delegada Nathalia Alves Cabral determinou a prisão do detido, em flagrante, por tráfico de drogas.

