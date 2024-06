Guarda vai aos 7 bairros da Zona Rural em Santa Bárbara

Na data de ontem, 18/06/2024 a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou uma operação denomimada “Agro Seguro” na área rural contemplando os seguintes bairros:

Chácara Beira Rio, Glebas Califórnia , Cruzeiro do Sul, Caiubi, Vale das Cigarras, Santo Antônio do Sapezeiro e Recanto das Andorinhas proporcionando mais segurança aos moradores nestas áreas distante do perímetro urbano.

Guarda em ação na noite

A operação foi no horário noturno e teve início às 18h às 00h. Essas operações serão realizadas com frequência e horários alternados. Esta operação será estendida aos demais bairros na área rural do município.

