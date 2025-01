Falta menos de um mês para a estreia do Austin na edição 2025 da Major League Soccer (MLS). No próximo dia 22 de fevereiro, a equipe atuará em casa diante do Kansas City e para a atual temporada o Austin contará novamente com o talento do lateral-esquerdo brasileiro, Guilherme Biro.

Com 24 anos, Guilherme Biro chegou aos Estados Unidos no ano passado após ser um dos grandes destaques na boa campanha do Mirassol na Série B de 2023. Revelado pelo Coritiba, o lateral-esquerdo teve números impressionantes logo em sua primeira temporada fora do Brasil. Dos 37 jogos oficiais do Austin no ano, Biro esteve em campo em 34 oportunidades, sendo o quarto jogador em minutagem. Além disso, foi o líder em desarmes e ficou em terceiro lugar no ranking de dribles certos e gols marcados (três). “Foi muito positivo o meu primeiro ano nos Estados Unidos. O fato de ter me adaptado rapidamente ao estilo de jogo, sem dúvida, facilitou o meu desempenho e permitiu que tivesse bons números na temporada”, declarou Guilherme Biro.

O Austin terminou em 10º lugar da Costa Oeste em 2024. A expectativa para atual temporada é melhorar a campanha e beliscar uma vaga nos play-offs. “Estamos trabalhando muito na pré-temporada, fazendo alguns jogos-treino e a expectativa são as melhores possíveis, principalmente superarmos a campanha da última temporada. Estou muito feliz de ter a oportunidade de atuar mais um ano na MLS. Temos um elenco qualificado e espero que o segundo ano seja ainda melhor que o primeiro”, finalizou.