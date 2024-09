Há vagas de trabalho na Máquinas Furlan

A Máquinas Furlan anuncia novas vagas de trabalho em suas instalações na cidade de Limeira. As oportunidades abrangem diversas áreas como metalurgia, solda, logística, engenharia, entre outras.

Com um ambiente de trabalho dinâmico e focado no desenvolvimento profissional, a cultura da Furlan valoriza a colaboração e o compromisso com a qualidade. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 300 colaboradores.

Para conhecer as oportunidades de trabalho na Furlan, as pessoas interessadas devem consultar o site da empresa (https://www.furlan.com.br/contato/trabalhe-conosco).

A empresa oferece os seguintes benefícios: adiantamento de salário, assistência médica e odontológica, café da manhã, cesta de Natal, convênio com farmácia, estacionamento, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), refeitório, seguro de vida, vale-alimentação e transporte fretado para moradores de Limeira.

Máquinas Furlan

No site, também é possível saber os requisitos de cada vaga e se cadastrar no banco de talentos, caso a pessoa não se interesse pelas vagas disponíveis no momento.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado