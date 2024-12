A escolinha de handebol feminino da Secretaria de Esportes de Americana está com novas vagas abertas para meninas de 10 a 14 anos. As aulas são gratuitas e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, no ginásio da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no bairro Jardim Ipiranga. O início das atividades está marcado para esta quinta-feira (5).

As interessadas em participar devem comparecer ao ginásio no horário das aulas, acompanhadas de um responsável, e procurar diretamente a professora Priscila para efetuar a inscrição.

“Estamos muito felizes com a abertura dessa nova turma na nossa escolinha de handebol da Prefeitura. Com a grande reforma realizada na Praça de Esportes do Ipiranga, entregue na última semana, temos a oportunidade de ampliar a oferta de vagas não só dessa modalidade, como também de outros esportes que estamos estudando. As alunas terão um espaço totalmente renovado e as melhores condições possíveis para a prática do esporte”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Handebol no Ipiranga

Essa é a primeira das várias ações que estão planejadas para os próximos meses no ginásio da Praça de Esportes do Jardim Ipiranga, que passou por ampla reforma e foi entregue na última terça-feira (26).

Atualmente, o espaço recebe aulas de ginástica rítmica, às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h, e de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, além de atividades para a melhor idade, às terças e quintas, das 7h às 8h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria: (19) 3406-6111.