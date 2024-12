Shein ultrapassa Magalu no Top 10 pela 1a vez, 81 milhões de acessos

Shein em alta- Outubro foi um ótimo mês para os e-commerces brasileiros, se tornando o 4º melhor mês do ano (atrás de janeiro, março e julho), com 2,5 bilhões de acessos mensais. De acordo com o Relatório Setores do E-commerce no Brasil, em relação a setembro, o crescimento foi de 5,4%, ocasionado principalmente pelo aumento dos acessos via web (6,1%) e aplicativos (3,1%).

Os grandes destaques do mês foram os setores de Educação, Livros & Papelaria, com crescimento de 9,8%, o Turismo e Joias e Relógios, que cresceram 9,3% e 8,5% respectivamente. O único setor que apresentou retração foi o de Casa e Móveis, que recuou 0,1%, demonstrando como outubro foi um mês positivo para praticamente todos os setores.

Outro destaque do mês, foi a chinesa Shein que ultrapassou a brasileira Magazine Luiza, com 81 milhões de acessos. A plataforma assumiu o 6º lugar no Top 10 dos e-commerces do Brasil, algo que não acontecia desde julho de 2023. A Shein é um dos destaques quando o assunto é acessos via aplicativos, sendo o terceiro e-commerce com mais acessos via app, perdendo apenas para Mercado Livre e Shopee, que lideram o ranking com sobras.

As empresas do Top 10 detêm 51,5% de toda audiência do e-commerce no Brasil, com o Mercado Livre mantendo a liderança, com 13,4% do share total, seguido pela Shopee, com 8,8% e Amazon Brasil, com seus 7,9%. Confira o relatório aqui .

Fonte: Conversion/2024

Além da Shein, Turismo tem segunda maior alta Outubro marcou uma alta no setor de turismo, que cresceu 9,3% na comparação com setembro, com 219 milhões de visitantes. Duas empresas se destacaram, somando uma conquista de 5 posições no ranking geral dos e-commerces do Brasil. Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares A Latam subiu 3 posições e chegou a 13º posição, com 27 milhões. Enquanto isso, o Airbnb ganhou duas posições e agora ocupa a 15º posição do ranking – somando 25 milhões de tráfego mensal. Com o Booking.com na 11º posição, o setor de turismo agora tem 3 empresas no Top 15, mostrando o bom momento do setor no Brasil. Dentro do setor, a empresa que mais cresceu foi a Buser, com um aumento de 27,1% na comparação mensal, alcançando o Top 10 da categoria pela primeira vez, conquistando 6 milhões de acessos. A empresa ocupa a 10º posição. O ranking é liderado pela Booking.com, seguida pela Latam e Airbnb, respectivamente. Sobre a Conversion Fundada em 2011, a Conversion é uma agência de Search Engine Optimization (SEO) que usa dados, tecnologia e conteúdo para destravar o potencial de crescimento em busca orgânica de pequenas, médias e grandes empresas. Em 2018 recebeu o prêmio de Melhores Agências de Performance pela ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) e, em 2021, lançou o Data-driven PR, frente que integra PR, Business Intelligence e Search para gerar estudos e pautas relevantes para mercado e imprensa. É reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no país pela Great Places to Work.

