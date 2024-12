Trio vai preso após Gama descobrir esconderijo da droga. Uma equipe da Guarda Municipal de Americana (GAMA) recebeu uma denúncia que trazia a informação de que em um sobrado disponível para aluguel, na rua das Violetas, no bairro Cidade Jardim, havia indivíduos embalando drogas.

Com as informações, a equipe se deslocou até o imóvel e notaram que o portão estava aberto com uma porta encostada. Diante da situação, os guardas entraram e no quarto foram foram abordados 3 indivíduos, dois de 34 anos e um de 33.

Mais notícias da cidade e região

De imediato o trio confessou que estava ali apenas para embalar as drogas e iriam ganhar R$500. No chão, havia uma balança com drogas, além de drogas embaladas no tapete. No interior de uma fronha foram localizados tijolos de drogas, crack, maconha e cocaína, além de mais duas balanças de precisão.

Partes e drogas foram conduzidos ao CPJ, onde os fatos foram narrados ao delegado de plantão, que determinou a elaboração do BO PC, ratificando a prisão em flagrante. O trio foi recolhido ao cárcere privado.

– 331 porções de maconha, 598 gramas.

– 2 tijolos de maconha, 1433 gramas.

– 4 peças a granel de cocaína, 1157 gramas.

– 6 peças a granel de crack, 910 gramas.

– 50 pedras de crack, 16 gramas.

– Totalizando 4,114 gramas.

DINHEIRO

150,20

OBJETOS

– 3 balanças de precisão.

– 1 tesoura.

– 1 caderno com anotações.

– 1 celular Samsung.

– 1 gilete.