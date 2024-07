Harmonização de Glúteos: segredo do Bumbum Perfeito no Inverno

Harmonização— Muito agachamento, alimentação rica em proteínas e… ácido hialurônico? A fórmula para ter o bumbum perfeito foi atualizada e agora inclui tratamentos clínicos. O procedimento de harmonização de glúteos tem ganhado destaque, com influencers e celebridades postando abertamente suas visitas a clínicas dermatológicas de alto nível para aprimorar ainda mais seus esforços na academia. Mas o que exatamente é a harmonização de glúteos? Quais são seus benefícios e desvantagens? E é o procedimento certo para você? Vamos descobrir.

O Que É a Harmonização de Glúteos

A harmonização de glúteos não é um milagre que transformará seu bumbum da noite para o dia. Ao invés disso, é um tratamento complementar que pode refinar e melhorar os resultados obtidos com exercícios e alimentação. O procedimento consiste basicamente em três frentes: aplicação de ácido hialurônico para aumentar o volume, bioestimuladores de colágeno para firmar a pele e aminoácidos para ajudar a endurecer o músculo.

Benefícios da Harmonização de Glúteos

1. Bioestimuladores de Colágeno para Firmar a Pele:

– “O glúteo não está livre da ação do tempo e do estilo de vida. Por isso, o cuidado com a pele dos glúteos se tornou indispensável na rotina das pessoas”, destaca a Dra. Kelly Pico. Com o tempo, a perda de colágeno é inevitável, mesmo com uma rotina fitness em dia. Os bioestimuladores de colágeno, aplicados na pele, aumentam a produção de fibras de colágeno, melhorando a firmeza e suporte da pele, o que deixa o bumbum mais levantado e arredondado.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

2. Ácido Hialurônico para Dar Volume:

– Assim como em outras partes do corpo, o ácido hialurônico pode ser usado para preencher áreas dos glúteos, ajudando a atingir o formato desejado, seja ele em forma de pêra, redondo, maçã ou quadrado.

3. Aminoácidos e Tecnologias para Endurecer o Músculo:

– A aplicação de aminoácidos auxilia no aumento da musculatura, complementando o trabalho feito na academia. Além disso, tecnologias como o ultrassom micro e macrofocado podem forçar contrações musculares, proporcionando um efeito semelhante ao de exercícios intensos.

Desvantagens da Harmonização de Glúteos

Embora um bumbum mais definido, firme e arredondado seja o maior benefício, a harmonização de glúteos também tem suas desvantagens. A principal desvantagem é que os resultados não são permanentes. O preenchimento com ácido hialurônico se dissolve em até um ano, enquanto os efeitos dos bioestimuladores de colágeno e do endurecimento muscular, apesar de duradouros, exigem manutenção constante com exercícios e cuidados com a pele.

Perigos da Harmonização de Glúteos

As injeções nas nádegas nunca estão completamente isentas de riscos. Grandes vasos sanguíneos estão localizados profundamente nos glúteos, e se forem danificados ou se algo for injetado incorretamente, as substâncias podem viajar rapidamente para o coração e os pulmões, resultando em complicações graves, até mesmo fatais. Por isso, é crucial que essas injeções sejam realizadas apenas por profissionais qualificados, experientes e certificados.

Cuidados ao Escolher o Profissional

A Dra. Kelly Pico ressalta a importância de verificar a qualificação do profissional e a procedência dos produtos utilizados. Produtos comuns e confiáveis incluem Restylane ou Juvederm para ácido hialurônico e Sculptra ou Radiesse para bioestimuladores de colágeno. Sempre peça para ver o frasco selado e a data de validade do produto. Desconfie de tratamentos baratos, pois produtos falsificados podem levar a casos graves como necrose do tecido.

Conclusão

A harmonização de glúteos pode ser um excelente complemento aos esforços na academia e alimentação saudável, proporcionando um bumbum mais firme e arredondado. No entanto, é crucial escolher profissionais qualificados e estar ciente das desvantagens e riscos envolvidos. Com os cuidados adequados, é possível alcançar resultados satisfatórios e seguros, finaliza Dra Kelly Pico.

Se você está pensando em melhorar a aparência e autoestima, o inverno é a estação perfeita para começar. Agende uma consulta e descubra o melhor tratamento para você!