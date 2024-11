Havan tenta salvar Jojo Todynho após 'cancelamentos'

A Havan recebe, nesta sexta-feira, 22, a cantora Jojo Todynho em uma visita que marca o início de uma nova parceria com a gigante do varejo. A artista chegou logo cedo no aeroporto de Navegantes (SC), onde foi recepcionada pelo empresário Luciano Hang.

Durante o dia, Jojo Todynho deve fazer o tradicional passeio pelo Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, ao Centro Administrativo e à loja matriz, localizados em Brusque. Em seguida, a cantora participará de uma extensa agenda de gravações com foco em campanhas publicitárias para a Havan.

“Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com nossa marca. Saímos do aeroporto já cancelando tudo. Aqui não terá nada de preço alto é só preço véio”, brinca o dono da empresa.

Black Friday da Havan

A parceria, que promete ser marcada por muita irreverência, carisma e humor, terá o rosto de Jojo Todynho estampado em ações voltadas ainda para a Black Friday, Natal, entre outras atuações promocionais da loja.

