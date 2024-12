Heber Pequeno, artista e profissional com formação em música, pedagogia, gestão pública e pós-graduado em Gestão de Cultura, assume pela segunda vez a Secretaria Municipal de Cultura de Sumaré, na gestão do prefeito Luiz Dalben.

“Estou muito feliz em ter Heber Pequeno em nossa equipe. Sua experiência e competência são fundamentais para o desenvolvimento cultural de nossa cidade”, afirma Dalben.

Heber Pequeno já foi chefe de gabinete e diretor

de planejamento na Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras e passou por outras administrações públicas. Em 2020, foi candidato a vereador em Americana.

“Agradeço ao prefeito Luiz Dalben pela oportunidade de contribuir com a cultura de Sumaré. Nesta reta final de mandato, estamos trabalhando incansavelmente em projetos que contemplem os fazedores de Cultura e a população Sumareense em todas as regiões da cidade, declara Heber.

