O americanense Helinho Muscio vai coordenar 40 cidades da região central do Estado no mandato do deputado estadual Rafael Zimbaldi (Cidadania), que vai buscar a reeleição ano que vem.

São 40 cidades em 5 regiões. Circuito das Águas, Circuito das Frutas, Região Bragantina, Vale do Paraíba e Região Central.

HM já trabalhou na prefeitura de Americana, na Câmara da cidade e na Alesp e tem quase 3 décadas de experiência na política.

Fala Helinho

“No começo do mês entrei no time do Deputado. Vou coordenar politicamente as mesmas cidades e regiões que fazia com os Macris (ex-deputado Vanderlei Macris) em 13 anos. Agora entra a região de Araraquara também.”

