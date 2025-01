As rodovias paulistas estão adotando medidas operacionais e tecnológicas para atender veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in em casos de incêndio e superaquecimento de bateria, alinhando-se às tendências globais do mercado automotivo.

O atendimento a ocorrências envolvendo esses modelos nas rodovias concedidas representa um desafio técnico que demanda equipamentos especializados e protocolos rigorosos para a segurança dos usuários e dos profissionais envolvidos na operação. As concessionárias do Grupo CCR, a exemplo da CCR AutoBAn, CCR RodoAnel, CCR SPVias e CCR ViaOeste, têm se preparado para responder prontamente a essas emergências.

O suporte operacional utiliza câmeras térmicas para controle de temperatura da bateria, tapete de isolamento, luva para neutralizar e desenergizar o veículo, e equipamento de proteção respiratório autônomo para proteção da equipe de atendimento. Além disso, estão sendo testados dois novos equipamentos inovadores: o E-Vehicle Isolation System, para resfriamento; e o Best, para combate a incêndio.

O E-Vehicle Isolation System é utilizado para o resfriamento do sistema de bateria em caso de incêndio ou superaquecimento, após verificação por meio de câmera térmica. “Ele funciona como uma bolsa especial, em que o veículo é posicionado sobre ela, fechado e, posteriormente, submerso em água para resfriamento. O sistema conta com fitas de içamento para remover o veículo para um local seguro”, explica o gerente executivo de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR Rodovias, Juliano Roque Souza.

Já o Best, outro equipamento em teste pelas concessionárias do Grupo CCR, perfura a bateria com uma ponta de aço e, com o apoio de um caminhão de combate a incêndio, injeta água diretamente no dispositivo, fazendo o resfriamento das células, de forma rápida e segura, tanto para os profissionais que atuam na ocorrência, como para os clientes da rodovia.

As equipes da Via Colinas, concessionária do grupo Via Appia, também estão preparadas para combater incêndios em veículos elétricos e híbridos, além de superaquecimento de bateria. Para isso, contam com recursos especializados, incluindo equipamentos de proteção respiratória autônoma, luvas de alta tensão, tapete isolante, câmera térmica para detectar colapsos da bateria principal (principal causa dos incêndios) e capacetes com certificação e proteção contra arco elétrico.

Nas concessionárias ViaPaulista e Intervias, do grupo Arteris, são realizados treinamentos de atendimento a ocorrências de veículos elétricos, mas em caso de incêndio e, dependendo da situação, o Corpo de Bombeiros é acionado.

De modo geral, é fundamental o motorista seguir as orientações de segurança: ao perceber qualquer sinal de fogo, o condutor deve parar o veículo em um local seguro, se possível, e acionar o serviço de emergência.

Suporte aos usuários das rodovias concedidas

No apoio aos motoristas em situações emergenciais e outras ocorrências, as rodovias paulistas concedidas contam com 219 bases operacionais e postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que também oferecem estrutura para o descanso durante a viagem. As bases estão instaladas em locais estratégicos que facilitam o deslocamento das equipes e viaturas que prestam serviços operacionais.

Em 2024, mais de 1,5 milhão de atendimentos foram prestados por meio de guincho, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar (ambulâncias), apreensão de animais e caminhão irrigadeira – utilizado para limpeza da via ou combate a focos de incêndio. No mesmo período, também foram registradas 601,7 mil panes veiculares, sendo 31,6 mil por problema elétrico; 523,4 mil por causa mecânica e 46,7 mil devido à falta de combustível (pane seca).

Esse acionamento da concessionária pode ser feito diretamente da rodovia; do Centro de Controle e Segurança Operacional, por meio do monitoramento das câmeras de segurança, telefones de emergência (callbox) e também pela central de atendimento 0800, que funciona 24 horas por dia.

