Henrique e André recebem moças das Festas do Figo e Goiaba

Com foco na integração regional e na promoção de eventos culturais que geram empregos e receitas para as cidades, o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, e o vice André da Farmácia receberam representantes da 74ª Festa do Figo e da 29ª Expogoiaba de Valinhos. As atrações são tradicionais e atraem turistas de toda a região e até de outras partes do estado e país.

O evento começa na próxima sexta-feira (17), e se estende até o dia 2 de fevereiro. As festas contam com boa gastronomia, shows ao vivo, agroturismo, parque de diversões e atrações culturais. O festival será realizado no Parque Municipal de Exposições Monsenhor Bruno Nardini, com entrada gratuita.

Das mãos da Rainha Laura Marcacci e das princesas Vitória Beatriz Gonçalves (1ª princesa) e Thalia dos Santos (2ª princesa), Henrique do Paraíso e André da Farmácia receberam os convites oficiais.

Henrique aquele abraço

Na recepção, Henrique do Paraíso mandou um abraço e desejou sucesso para o prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima.

