Henrique aposta em tecnologia pra reduzir violência em Sumaré

A coligação Sumaré para Todos, liderada por Henrique do Paraíso e André da Farmácia, destacou seu compromisso com a segurança pública de Sumaré, uma cidade que enfrenta alarmantes índices de criminalidade.

Em um contexto em que Sumaré foi apontada como a cidade mais violenta da região em 2019, com taxas de homicídios crescendo a cada ano, os candidatos apresentaram um plano robusto para reverter essa situação. A proposta visa combater a criminalidade com ações integradas e efetivas, atendendo às necessidades dos agentes de segurança pública e da população.

Os candidatos ao Executivo defendem uma abordagem multifacetada para a segurança, incluindo a valorização dos guardas municipais, a ampliação do efetivo e a aquisição de novos equipamentos. Henrique do Paraíso enfatizou a importância de ouvir os agentes de segurança e implementar tecnologias de informação, como um sistema de monitoramento com reconhecimento facial nas entradas e saídas da cidade.

“A segurança pública hoje precisa de TI”, afirmou, destacando que a integração entre diferentes forças de segurança, como a Polícia Militar e Civil, é fundamental para um combate mais eficaz à criminalidade. Com iniciativas como o Centro Operacional Integrado de Sumaré (COIS) e a Muralha Eletrônica, a proposta visa criar um ambiente mais seguro, garantindo que a população possa viver sem medo.

“A urgência de reformular a segurança pública em Sumaré não é apenas uma questão de política, mas de dignidade e proteção para todos os cidadãos”, garantiu o candidato a vice-prefeito André da Farmácia, informando que o plano de governo inclui a proteção das mulheres e a modernização da guarda municipal, demonstrando um compromisso claro com a eficiência e a integridade das instituições de segurança.

“A segurança não deve ser uma promessa vazia, mas um compromisso real e efetivo para garantir a paz e o bem-estar de toda a nossa gente. Com um plano sólido e uma equipe dedicada, Sumaré pode se tornar um exemplo de segurança pública bem-sucedida, onde todos possam se sentir protegidos e valorizados”, assegurou.

APOIO FUNDAMENTAL

A coligação Sumaré para Todos conta com apoios essenciais que prometem consolidar políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do município. “Hoje eu tenho o apoio do deputado federal Capitão Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. Sou do Republicanos, tenho o apoio integral do Governador Tarcísio e temos a maior coligação de direita da história de Sumaré. Vamos trabalhar para combater a criminalidade ao lado de todos os agentes e dos valorosos guardas municipais. Vamos equipá-los e trazer tecnologia da informação. A segurança pública hoje precisa de TI e monitoramento. Um dos convênios que vamos assinar é a Muralha Paulista, para monitorar todas as entradas e saídas da cidade com reconhecimento facial.

O candidato ao Executivo assegura que vai trabalhar para trazer dignidade e combater a criminalidade ao lado dos agentes policiais e de segurança pública. “Vamos valorizar nossos profissionais e trabalhar em conjunto.”

