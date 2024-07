Henrique do Paraíso reúne milhares na 'festa' da pré-campanha

O Expo Águas em Sumaré recebeu, na noite desta quinta-feira (4 de julho), o lançamento da pré-candidatura de Henrique do Paraíso para prefeito. Atualmente vice-prefeito da cidade, Henrique aspira à posição de prefeito, prometendo uma gestão participativa e inclusiva, onde o diálogo com a população será prioritário.

O evento foi um sucesso, com a presença de milhares de apoiadores que demonstraram confiança na liderança de Henrique, refletindo a sua popularidade crescente ao longo de sua trajetória política.

A família de Henrique esteve presente e compôs o palco, mostrando a união e o apoio incondicional que recebe em sua jornada política.

Entre os familiares estavam sua mãe Noemi Stein Sciascio, seu pai Paulão do União, seu irmão e atual vereador da cidade, Raí do Paraíso, sua cunhada Raysa, suas sobrinhas Raica e Rafaela, e sua esposa Débora com sua filha Liz.

Entre os muitos apoiadores, destacam-se nomes importantes da política regional. Dário Saadi, prefeito de Campinas, Maurício Baroni, prefeito de Elias Fausto, e Zéze Gomes, prefeito de Hortolândia, marcaram presença e também discursaram. Outros nomes de peso que discursaram incluem Altair Morais, deputado estadual pelo Republicanos, Roberto Alves, deputado federal pelo Republicanos, Maria Rosas, deputada federal pelo Republicanos, e Gilmaci Santos, deputado e vice-presidente da Alesp. Todos ressaltaram a longa experiência de Henrique na vida pública e sua capacidade de liderança.

O ex-prefeito de Nova Odessa, Bill, também estava presente, junto com João Cleto e Jorge Moisés, ambos da rádio Notícia FM, Rafael Virginelli, ex-secretário de saúde de Sumaré, e Juninho Batista, ex-subprefeito da Área Cura de Sumaré. O presidente do PL de Sumaré, Maurício Barbutti, também esteve presente, unindo-se aos demais em apoio a Henrique do Paraíso, enfatizando sua dedicação e compromisso com os valores cristãos e familiares.

Durante o evento, vídeos sobre o vice-prefeito e seus apoiadores políticos foram apresentados no telão. Entre os apoiadores, destacaram-se Nikolas Ferreira, Flavio Bolsonaro, Damares Alves, Carla Zambelli, Celso Russomano, Gustavo Gayer e Hélio Negão, que enviaram mensagens de apoio à pré-candidatura de Henrique.

Além disso, foram apresentados todos os pré-candidatos a vereadores do Republicanos, PL e Solidariedade, reforçando a ampla base de apoio que Henrique possui. Henrique do Paraíso fez um discurso emocionante e impactante, destacando os valores cristãos e familiares que norteiam sua visão de gestão. “A família é a base da sociedade, e é com fé em Deus que seguiremos adiante, construindo um futuro melhor para Sumaré,” afirmou Henrique, emocionando a plateia. Ele também enfatizou sua filiação ao Republicanos, o mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, a quem considera um grande amigo e aliado.

Henrique de Fé

Com um discurso pautado na fé, na família e na experiência política, HdoP sai fortalecido deste lançamento, mostrando que tem ao seu lado tanto a população quanto importantes lideranças políticas. O caminho para a prefeitura de Sumaré promete ser desafiador, mas Henrique demonstra estar preparado para encarar essa jornada com determinação e apoio sólido.

