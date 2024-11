Henrique envia carta a Dalben para início da transição

Em um gesto de cordialidade e respeito, o futuro prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, apresentou nesta terça-feira (12) uma carta ao atual prefeito Luiz Dalben, solicitando o início do processo de transição do governo municipal, que se concretizará em 2025.

Essa comunicação foi feita com o objetivo de garantir uma passagem de comando harmoniosa e produtiva, refletindo o compromisso de Henrique com a transparência e a boa governança. A iniciativa visa atender à necessidade de um planejamento cuidadoso e colaborativo entre as equipes, em prol do desenvolvimento contínuo da cidade e do bem-estar da população sumareense.

Diz a carta de Henrique

Henrique expressou sua gratidão ao prefeito Luiz Dalben pela colaboração durante este importante momento, ressaltando a importância de um diálogo construtivo entre as equipes: “Com todo o respeito e cordialidade, venho por meio desta cumprimentá-lo nesse início de processo de transição de governo, conforme previsto na legislação vigente e nas melhores práticas de governança. Agradeço pela colaboração e pelo empenho de Vossa Excelência e de sua equipe, e estou certo de que conseguiremos realizar um processo de transição exemplar. Certo de contar com a sua compreensão e apoio, reitero meu agradecimento pelo início das atividades de transição.”

Henrique do Paraíso, que também é o atual vice-prefeito da cidade, designou o advogado Dr. Roberto Guimarães como coordenador da transição, destacando que ele estará à disposição para atender às orientações necessárias e garantir que todas as informações relevantes sejam compartilhadas.

Com essa atitude, o prefeito eleito demonstra não apenas respeito pela administração atual, mas também uma preocupação genuína com o desenvolvimento contínuo da cidade.

Na carta, Henrique enfatiza a necessidade de realizar os primeiros contatos entre as equipes o mais breve possível, permitindo assim a definição de procedimentos e cronogramas que assegurem a continuidade das políticas públicas em benefício da população sumareense. Essa iniciativa é um claro sinal do compromisso do novo governo com a seriedade e o cuidado que a gestão pública exige.

O processo de transição é um momento crucial na vida política de qualquer município, e Sumaré se destaca por adotar uma abordagem transparente e respeitosa. A atitude proativa de Henrique do Paraíso em conduzir essa fase com dignidade reflete um desejo legítimo de trabalhar pelo progresso da cidade, sem distinção e com respeito a todos.

