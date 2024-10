Henrique lidera em Sumaré com 58%, mostra Veritá

O Instituto Veritá divulgou sua pesquisa de intenção de voto para o cargo de prefeito em Sumaré. A pesquisa, realizada entre os dias 10 e 14 de outubro de 2024, entrevistou 810 eleitores e revelou que 89,4% dos participantes já têm seus votos definidos.

Dentre esses, 86,6% afirmaram que vão votar entre os candidatos Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT), enquanto 2,9% optaram por votar em branco ou nulo. Apenas 10,6% dos entrevistados ainda estão indecisos. No primeiro turno, o Instituto Veritá se destacou ao apresentar resultados precisos em suas pesquisas, acertando as expectativas do eleitorado.

Na modalidade estimulada, Henrique do Paraíso lidera com 57,7% das intenções de voto, enquanto Willian Souza possui 34,5%. Considerando apenas os votos válidos, a vantagem de Henrique é ainda mais significativa: ele alcança 62,6%, contra 37,4% de Willian.

A pesquisa também indicou que 2,6% dos entrevistados não souberam responder e 5,3% afirmaram que votarão em branco ou nulo.

O Instituto Veritá é reconhecido como o maior instituto privado de pesquisas do Brasil e se destaca pelo alto índice de acertos. Desde sua fundação, já realizou mais de sete mil pesquisas e entrevistou mais de três milhões de pessoas em todo o país. A pesquisa divulgada tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Esses dados são cruciais em um momento onde a política local ganha cada vez mais relevância. Com o primeiro turno já definido e um cenário competitivo se desenhando para o segundo turno, a população sumareense se prepara para decidir seu futuro nas urnas. O Instituto Veritá reafirma seu compromisso com a transparência e a precisão na coleta e análise dos dados eleitorais.

Dados da Pesquisa Veritá

– Registro: SP-02840/2024

– Abrangência: Sumaré

– Período: 10 a 14/10/2024

– Amostra: 810 eleitores

– Margem de erro: 3,5 pontos percentuais

– Realização: INSTITUTO VERITA LTDA – EPP

– Contratante: Iniciativa própria do Instituto – Público alvo: Eleitores do município pesquisado

– Fonte de dados: TSE 2024, CENSO 2022, PNAD e PNADC

– Metodologia: Pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas individuais, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado.

