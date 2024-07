Artigo Henrique: Parabéns, Sumaré: 156 Anos de História e Futuro Promissor

Por Henrique do Paraíso

Hoje, ao celebrarmos os 156 anos de nossa amada Sumaré, não podemos deixar de refletir sobre o incrível percurso que nos trouxe até aqui. Desde os seus primeiros passos como um modesto município, Sumaré evoluiu para uma cidade vibrante e cheia de vida, refletindo a determinação e o trabalho árduo de seus habitantes. É um momento para celebrarmos nossa história, nossos desafios superados e o promissor futuro que se desenha à nossa frente.

Como alguém que tem o privilégio de estar profundamente envolvido com o desenvolvimento da nossa cidade, com 20 anos de experiência no serviço público, incluindo cargos como vereador, duas vezes vice-prefeito, deputado federal e secretário de Administração, Obras e Desenvolvimento Econômico, eu tenho testemunhado de perto as transformações e os desafios que enfrentamos. Cada dia é uma nova oportunidade para contribuir para o crescimento de Sumaré, e é com um sentimento de gratidão e orgulho que olho para o quanto nossa cidade avançou.

Nos últimos anos, Sumaré vivenciou um crescimento notável, com a chegada de novas empresas, o fortalecimento da infraestrutura e a melhoria na qualidade de vida. Esses avanços são frutos do trabalho conjunto de líderes, funcionários públicos e cidadãos dedicados. No entanto, também sabemos que enfrentamos desafios significativos. A segurança, a qualidade do transporte público e o estado das praças e equipamentos públicos ainda são questões que merecem nossa atenção e ação contínua.

A qualidade de vida é um valor que prezamos profundamente. As áreas de saúde e educação são fundamentais para o bem-estar de todos nós, e apesar dos avanços, ainda temos muito a fazer para alcançar os padrões ideais. Com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que demonstra um firme compromisso com o desenvolvimento regional, estou confiante de que veremos investimentos significativos nessas áreas essenciais.

Renovação e inovação são princípios que guiam minha visão para o futuro de Sumaré. A gestão pública deve ser pautada pela transparência, pela participação ativa dos cidadãos e pela eficiência, sempre buscando novas ideias e abordagens para atender às necessidades emergentes da nossa comunidade. É essa mentalidade que nos permitirá continuar evoluindo e proporcionando uma vida melhor para todos os sumareenses.

Nesta data especial, celebro não apenas o passado e o presente, mas também o futuro brilhante que nos aguarda. Parabéns, Sumaré! Não tenho dúvidas de que os próximos anos traremos ainda mais crescimento, oportunidades e qualidade de vida para todos. Vamos avançar 20 anos em 4. Este é o meu compromisso com a nossa gente. Estamos prontos para enfrentar os desafios e oferecer mais oportunidades. Sumaré irá brilhar cada vez mais, como um exemplo de desenvolvimento e prosperidade.

