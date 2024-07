Protetor solar com cor x melasma: amigo ou inimigo?

A importância do uso diário do protetor solar é algo já amplamente falado e de conhecimento de grande parte da população, mas, entre tantas opções disponíveis no mercado, muitos ainda não conhecem os benefícios do protetor solar com cor, que oferecem alguns adicionais que vão além da simples defesa contra os raios ultravioleta e suas consequências. Além disso, muitos se perguntam se o uso de protetor solar com cor pode agravar ou mesmo causar o melasma.

Conforme explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da ADA TINA, a resposta é clara: o protetor solar com cor é um aliado importante no manejo do melasma.

“O melasma é uma condição dermatológica caracterizada pelo surgimento de manchas escuras na pele, principalmente no rosto. Essas manchas resultam da produção excessiva de melanina, o pigmento que dá cor à pele. As causas do melasma são variadas e podem incluir fatores genéticos, hormonais e ambientais, mas o uso do protetor solar com cor, definitivamente, não é um dos causadores do melasma ou de manchas escuras. Pelo contrário: para quem busca tratar o melasma de forma eficaz, é crucial adotar uma rotina de skincare adequada e usar produtos de qualidade, que protegem e cuidam da pele ao mesmo tempo”, ressalta o farmacêutico.

Benefícios do protetor solar com cor para quem possui melasma

Para ajudar nessa questão, o especialista trouxe alguns pontos que mostram como o protetor solar com cor pode ser um aliado na rotina de skincare:

Proteção adicional : O melasma pode ser agravado não apenas pelos raios UV, mas também, pela luz azul e visível (proveniente especialmente de telas, como computadores, tablets e smartphones, além da luz artificial que utilizamos nos ambientes de casa ou escritório), e os protetor solares com cor são desenvolvidos com pigmentos que fornecem uma camada extra de proteção contra essa luz, ajudando a prevenir a piora das manchas.

: O melasma pode ser agravado não apenas pelos raios UV, mas também, pela luz azul e visível (proveniente especialmente de telas, como computadores, tablets e smartphones, além da luz artificial que utilizamos nos ambientes de casa ou escritório), e os protetor solares com cor são desenvolvidos com pigmentos que fornecem uma camada extra de proteção contra essa luz, ajudando a prevenir a piora das manchas. Camuflagem das manchas : Além de proteger, os protetores solares com cor ajudam a camuflar as manchas de melasma, proporcionando uma cobertura que uniformiza o tom da pele e melhora a aparência estética.

: Além de proteger, os protetores solares com cor ajudam a camuflar as manchas de melasma, proporcionando uma cobertura que uniformiza o tom da pele e melhora a aparência estética. Prevenção e tratamento: Ao proteger a pele de forma mais abrangente, os protetores solares com cor ajudam a prevenir o surgimento de novas manchas e a tratar as já existentes, tornando-se uma ferramenta valiosa no combate ao melasma.

“Os protetores solares com cor são formulados para fornecerem uma barreira eficaz contra os raios UVA e UVB, prevenindo queimaduras solares e danos à pele, mas também, são capazes de oferecer uma cobertura uniforme para a pele e, para aqueles que gostam de usar maquiagem todos os dias (seja para camuflar as manchas ou outras imperfeições), o protetor solar com cor se torna a melhor opção neste caso”, explica Dr. Maurizio.

É possível substituir a maquiagem pelo protetor solar com cor?

Sim! Inclusive, a rotina de cuidados diários com a pele pode ser simplificada ao fazer essa troca. “O protetor solar com cor é um produto multifuncional, que não apenas protege a pele dos danos solares, mas também, oferece uma série de benefícios estéticos, tornando-se uma escolha prática e eficaz para o dia a dia”, diz o especialista.

Sendo assim, Dr. Maurizio listou alguns dos principais benefícios ao fazer a substituição da base comum pelo uso do protetor solar com cor:

Uniformização do tom da pele : A cor adicionada ao protetor solar atua como uma base leve, ajudando a uniformizar o tom da pele e a cobrir imperfeições como manchas, cicatrizes e olheiras, proporcionando uma aparência mais uniforme e natural.

: A cor adicionada ao protetor solar atua como uma base leve, ajudando a uniformizar o tom da pele e a cobrir imperfeições como manchas, cicatrizes e olheiras, proporcionando uma aparência mais uniforme e natural. Cobertura leve e natural : Ao contrário de algumas bases tradicionais que podem ser pesadas e obstruir os poros, os protetores solares com cor geralmente oferecem uma cobertura leve e respirável, ideal para promover um aspecto natural, saudável e mais seguro para a pele.

: Ao contrário de algumas bases tradicionais que podem ser pesadas e obstruir os poros, os protetores solares com cor geralmente oferecem uma cobertura leve e respirável, ideal para promover um aspecto natural, saudável e mais seguro para a pele. Economia de tempo e produtos : Combinando os benefícios do protetor solar e da base em um único produto, os protetores solares com cor simplificam a rotina de beleza, economizando tempo e reduzindo a quantidade de produtos utilizados no dia a dia.

: Combinando os benefícios do protetor solar e da base em um único produto, os protetores solares com cor simplificam a rotina de beleza, economizando tempo e reduzindo a quantidade de produtos utilizados no dia a dia. Hidratação e ingredientes benéficos : Muitos protetores solares com cor são formulados com ingredientes hidratantes e antioxidantes, que ajudam a manter a pele hidratada e a combater os radicais livres, promovendo uma pele mais saudável, radiante e com aspecto rejuvenescido.

: Muitos protetores solares com cor são formulados com ingredientes hidratantes e antioxidantes, que ajudam a manter a pele hidratada e a combater os radicais livres, promovendo uma pele mais saudável, radiante e com aspecto rejuvenescido. Versatilidade: Disponíveis em diversas tonalidades, os protetores solares com cor podem ser adaptados para diferentes tipos de pele e necessidades, proporcionando uma solução personalizada para cada indivíduo.

“É importante lembrar que, da mesma forma que é importante saber escolher uma base comum ou um protetor solar sem cor, avaliando os seus benefícios e quais fazem mais sentido para o seu tipo de pele, o protetor solar com cor também deve ser analisado”, explica o farmacêutico.

“Uma das opções disponíveis hoje no mercado é o Biosole BB FPS 60, da ADA TINA, que pode ser encontrado em quatro cores e, com uma fórmula avançada, oferece alta cobertura das imperfeições, garantindo uma textura seca e aveludada. Além disso, sua aplicação concentrada e eficiente permite que uma pequena quantidade do produto proporcione a proteção exata para todo o rosto. E assim como todos os outros protetores solares da marca, ele também oferece 12 horas de proteção solar”, finaliza Dr. Maurizio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP