Henrique anuncia secretários e promete pente fino nos contratos

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, em coletiva de imprensa em seu gabinete, no Paço, na tarde desta quinta-feira (02), anunciou o nome de 22 secretários, a realização de auditorias em todos os contratos, patrimônio público, dívidas municipais e um Plano de Contingenciamento de limpeza em todas as regiões da cidade e desobstrução de ruas, avenidas, vias rurais e vicinais.

Henrique afirmou que escolheu nomes com perfil técnico, experiência tanto no poder público, como na iniciativa privada, experiência em gestão e sólida formação acadêmica. Como missão, Henrique determinou que o secretariado entregue, nos próximos dias, um planejamento referente às ações dos cem primeiros dias de governo.

“Vamos fazer um trabalho técnico, com estudos e muito empenho, para fazer Sumaré se desenvolver. E faremos um governo para todos”, disse.

Na coletiva, o prefeito também informou que delegou para sua equipe uma auditoria em todos os contratos, em todo o patrimônio público e finanças municipais. O objetivo é economizar recursos públicos, tomar conhecimento da real situação da máquina pública, aumentar a arrecadação, atrair novas empresas, definir investimentos e nortear os rumos do governo.

Fala Henrique

Um dos contratos que será analisado é o da Zona Azul, que frequentemente é criticado por comerciantes. “Vamos libertar Sumaré dessa situação”, garantiu.

Plano de Contingenciamento

No evento, Henrique do Paraíso ainda relatou que sua gestão realiza um Plano de Contingenciamento, para realizar limpeza pública, correções e manutenções, especialmente de vias que estão com dificuldade de trânsito. O planejamento também prevê limpeza, com com poda, roçagem, mutirões, serviços de desobstrução em cursos de água e retirada do lixo, e a destinação adequada de tais resíduos.

A partir de sexta-feira (03), será apresentado um cronograma detalhado das ações que serão realizadas. Na segunda-feira (06), com o fim dos pontos facultativos e final de semana, serão intensificadas as ações de limpeza e manutenção das vias, nas regionais do Centro, Nova Veneza, Picerno, Maria Antônia, Área Cura, Matão e área rural. Todas as regiões do município serão contempladas com os serviços.

A BRK Ambiental também está sendo acionada para realizar o conserto de canos de água que estão vazando, ou estourados.