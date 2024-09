Henrique reúne 5 mil no lançamento da campanha

O lançamento da campanha da coligação “Sumaré para Todos”, liderada pelos candidatos a prefeito Henrique do Paraíso e seu vice André da Farmácia, inicia uma nova era de esperança e transformação para nossa cidade.

Com a participação de milhares de pessoas, entre elas, autoridades, lideranças e a comunidade, este momento ganhou ainda mais relevância com o apoio decisivo do Governador Tarcísio de Freitas, um respaldo que sinaliza um futuro promissor e repleto de oportunidades para todos os sumareenses.

A dupla que disputa a vaga no executivo trás uma visão baseada em quatro pilares fundamentais: acolhimento, cuidado, oportunidade e trabalho.

“A Sumaré que almejamos é uma onde cada cidadão possa atingir seu máximo potencial e sentir orgulho de sua cidade. Para alcançar isso, é necessário planejamento, determinação e trabalho árduo. Hoje, iniciamos essa jornada com o apoio inabalável do Governador Tarcísio e a certeza de que juntos, faremos a diferença”, afirmou o candidato a prefeito Henrique do Paraíso.

Experiência

Após 20 anos de preparo, experiência e conhecimento em gestão pública, Henrique do Paraíso está preparado para representar o povo de Sumaré, oferecendo um governo que não apenas promete, mas entrega eficiência e inovação.

“O apoio do Governador Tarcísio, do partido Republicanos, é um sinal claro de que nossa coligação está preparada para trazer mudanças significativas e positivas, alinhando esforços e recursos para o desenvolvimento real da cidade”, declarou Henrique do Paraíso.

Esperança

Esperança é a palavra que guia a proposta dos líderes da coligação Sumaré Para Todos: “Queremos trabalhar para que os nossos filhos, netos, tenham um futuro melhor, focado em desenvolvimento e cuidado com as pessoas.

É tempo de substituir a morosidade e a burocracia por um governo que atenda aos mais vulneráveis com comprometimento e inovação. Precisamos de políticas públicas que criem empregos, aumentem a renda e garantam dignidade para cada cidadão”, reforçou André.

Desafios de Henrique

O Candidato a prefeito Henrique do Paraíso observa que as administrações anteriores falharam em muitos aspectos: “impostos elevados, falta de ação efetiva em segurança, saúde e educação, uma gestão inadequada dos recursos públicos, exacerbada pela pandemia. Essa gestão ineficaz aumentou a pobreza e a fome, e o confronto com a população só agravou a situação”, argumentou.



“Estamos aqui para mudar essa realidade com uma visão nova. Queremos uma Sumaré livre das práticas ultrapassadas e das abordagens que falharam no passado. A nossa proposta é fundamentada na expertise de pessoas visionárias e qualificadas, que trarão inovação e eficiência à administração pública”, afirmou o candidato a prefeito pelo Republicanos.

Inovação e excelência

Uma das apostas da dupla que disputa a vaga no executivo é na tecnologia da informação como um pilar central, permitindo uma gestão descentralizada, ágil e desburocratizada: “Esse dinamismo facilitará a vida dos cidadãos e atrairá novos investimentos para a cidade.

A meta é uma Sumaré com economia eficiente, obras concluídas dentro do orçamento e prazo, e, acima de tudo, uma qualidade de vida aprimorada para todos”, explicou o candidato a vice prefeito André da Farmácia, assegurando ainda que a o atendimento na área da saúde será eficiente:

“Vamos eliminar filas desnecessárias e oferecer atenção especial aos jovens, adultos e idosos. O futuro das nossas crianças também é uma prioridade: garantiremos um ensino público de qualidade, preparando os jovens para um mercado de trabalho competitivo e inovador”.

“Ouvir mais, falar menos e retribuir sempre. Este é o nosso compromisso. Venha construir conosco uma Sumaré para todos!”, convidou.

