Herdeiros Najar, Nadai e Macris querem 'mudar' cara da Câmara

Três herdeiros são apontados como nomes quase certos para compor a nova Câmara de Americana a partir de 2025.

Dois deles já foram testados nas urnas em 2020- Rafael Macris e Talitha De Nadai– e são apontados como praticamente eleitos. Apesar do vexame do 3o lugar, Rafa Macris hoje tem um partido formado para a sua eleição e retorno à Câmara.

Apesar de ter bem menos votos que Rafa em 2020, Talitha tem por trás este ano o irmão ex-prefeito Diego e tem andado muito próxima de Giovana Fortunato (ambas PDT).

‘Neto’ do ex-prefeito Omar Najar, ONN é visto como grande força do MDB para ser o mais votado nas eleições em toda a cidade. Se tiver 5% dos votos do avô nas eleições de 2014 ou 2016, ele já bateria o recorde de votos para vereador que é de 2008 de Luciano Correa.

Mais um herdeiro

Filho do prefeito Chico Sardelli (PL), Franco é apontado como nome forte para concorrer a uma vaga na Alesp em 2026. Ele seria o ‘candidato único’ do governo e seria lançado com apoio do atual presidente da Alesp- André do Prado- na região. Prado deve alçar novos voos em 2026.

