Instituto de Zootecnia de Nova Odessa celebra 119 anos neste sábado de portas abertas e com muitas atrações ao público

Considerada uma das maiores e mais importantes instituições de pesquisa cientifica do Estado de São Paulo, o IZ (Instituto de Zootecnia) de Nova Odessa abre as portas de sua sede – a histórica Fazendo do Estado – neste sábado, dia 13/07/2024, das 10h às 17h, para celebrar seus 119 anos de fundação. O órgão é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Segundo o diretor-geral do IZ, doutor Enilson Ribeiro, o sábado será “um dia muito divertido, cheio de atrações e aberto ao público em geral, principalmente às crianças e adolescentes” de Nova Odessa e região. A portaria da Fazenda do Estado fica na Rua Heitor Penteado, nº 56, no Centro.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o trabalho em pesquisa científica realizado pela instituição novaodessense na área de produção de proteína animal e também de vivenciar uma interação entre a comunidade científica e a sociedade, por meio de atividades e ações dirigidas.

As atrações incluem um festival gastronômico com diversos food trucks, uma edição especial da Feira de Artesanato, uma feira de produtos agroalimentares artesanais, apresentações de animais da “Mini Fazendinha” do IZ e uma exposição de mini cabras.

“O Instituto de Zootecnia abre suas portas para a sociedade com o objetivo de se integrar ainda mais com a comunidade, mostrando o que a instituição realiza em pesquisa, inovação e difusão de novas tecnologias. A ação tem também o propósito de incentivar as crianças e despertar o interesse pela Ciência e pesquisa, bem como conhecerem um pouco mais sobre como os alimentos chegam às mesas”, afirmou o IZ.

Realizada pela primeira vez em 2022, a ação “IZ de Portas Abertas” conta com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento de Cultura e Turismo do Município.

APRESENTAÇÕES

Após a abertura dos portões ao público, às 10h, a programação inclui um desfile de cães de pastoreiro (às 10h30), a apresentação teatral “Das culturas do campo para as culturas do palco”, da entidade De Olho no Material Escolar: #se liga no Campo (das 11h às 12h), seguida por um show de música sertaneja raiz com João Pinheiro e Cristiano (das 12h às 13h30).

Após o almoço, acontece ainda um novo desfile de cães de pastoreiro (às 13h30), uma nova apresentação da peça temática (das 14h às 15h) e o desfile e premiação de mini cabras (às 15h30).

HISTÓRIA

As histórias do IZ e de Nova Odessa se confundem, pois ambos foram fundados em 1905 pelo então secretário de Agricultura do Estado, doutor Carlos José de Arruda Botelho, a partir das terras adquiridas da antiga Fazenda Pombal.

Por meio da pesquisa e desenvolvimento, o IZ tem impulsionado práticas agrícolas sustentáveis, garantindo a saúde e o bem-estar dos animais. As atividades científicas do IZ são essenciais para a produção animal responsável e consciente, visando um futuro mais sustentável.

Em Nova Odessa, onde está sua sede, o Instituto contribui para a qualidade de vida da população do “Paraíso do Verde”, possuindo grandes áreas verdes, com jardins arborizados e áreas de mata, preservando a vegetação original, as nascentes e lagoas.

