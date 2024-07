Trecho da Avenida Campos Salles fecha para manutenção em semáforos 

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura Americana vai interditar nesta quinta-feira (11), a partir das 8h, a Avenida Campos Salles, no trecho entre a Rua São Salvador e a Rua Venezuela, sentido Centro.

A interdição será necessária para a manutenção no semáforo localizado no cruzamento da Avenida Campos Salles com a Rua Colômbia.

DAE faz reparo na rede e trânsito em Avenida será desviado no Centro

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza nesta quinta-feira (11) um reparo na rede de água na Avenida Dr. Antônio Lobo, ao lado do Terminal Metropolitano. Os trabalhos terão início por volta das 13h, e o trânsito será desviado no sentido Centro para a Rua 12 de Novembro.

Segundo a autarquia, foi detectado um vazamento na ligação de água na altura do número 283. Não há previsão para a conclusão do reparo.

