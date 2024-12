Popular nos EUA, H&M abre unidade no Shopping Parque Dom Pedro

A loja H&M abrirá uma unidade no Parque Dom Pedro, em Campinas, ocupando aproximadamente 2.300 metros quadrados. O shopping será também um dos primeiros no Brasil a contar não apenas com a linha de moda da H&M, mas também com a H&M Home, de decoração e utilidades para casa.

Fundada na Suécia em 1947 e hoje uma das maiores varejistas de moda do mundo, a H&M oferece moda e qualidade pelo melhor preço, de forma sustentável.

“Estamos muito entusiasmados em anunciar o início da jornada da H&M com a ALLOS, no Parque Dom Pedro. Vemos essa estreita colaboração como uma parceria-chave para desbloquear nossos ambiciosos planos de expansão no Brasil. Estamos ansiosos para expandir para muitos outros locais juntos, convidando os consumidores brasileiros a experimentar a H&M”, disse Magnus Olsson, Gerente Regional da H&M para o Hemisfério Sul.

“Nosso tamanho hoje, em capilaridade e escala, permite que grandes varejistas implementem conosco seus robustos projetos de expansão. Esta abertura é um marco na estratégia da ALLOS de oferecer um mix cada vez mais diferenciado de lojas âncora. Reforça também nosso compromisso de proporcionar experiências memoráveis aos clientes, conectando nossos visitantes às tendências globais e consolidando nossa liderança no setor de varejo e shopping centers”, disse Rafael Sales, CEO da ALLOS.