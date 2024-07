Hoje é o último dia para estudantes se inscreverem no Fies

Fies Estudantes de todo o país interessados conseguir financiamento para o ensino superior, têm até esta segunda-feira para se inscrever para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil referente ao primeiro semestre de 2024.

A inscrição deverá ser feita pela internet, por meio do sistema Fies Seleção, disponível no Portal Acesso Único do MEC (https://acessounico.mec.gov.br/fies).

O Ministério da Educação informa que o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado no dia 4 de julho, e será constituído de chamada única e de lista de espera.

Nessa oportunidade os interessados se candidatam à vagas remanescentes do fundo de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa.

As vagas são destinadas exclusivamente aos estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram.

E somente estudantes que estão cursando este semestre letivo na faculdade ou que terminaram agora o período, com aproveitamento ou presença de, ao menos, 75% das disciplinas poderão se candidatar à essas vagas remanescentes.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo (CadÚnico) têm prioridade.

Sobre o Fies

O Fies foi instituído pela Lei nº 10.260, de julho de 2001. A proposta é conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos.

Somente são aceitas instituições de ensino reconhecidas pelo MEC e que fazem parte do programa.

Reportagem, Max Gonçalves

