Homem de 32 anos é executado dentro de carro no São Vito

Um homem morreu baleado dentro de um carro na noite desta quarta-feira, no bairro São Vito, em Americana. O crime aconteceu na Rua Antonio Foffa.

Mais notícias da cidade e região

Segundo o BO, a Polícia Militar foi chamada e se deparou com o homem, identificado como Jailson da Silva, de 32 anos, dentro do carro com diversas perfurações no pescoço. Ninguém foi preso e ninguém teria testemunhado o crime.

Jailson chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Americana, mas não resistiu aos ferimentos.