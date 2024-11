Homem encontrado morto em casa no Mollon; autor confessa crime

Um homem, pedreiro de 60 anos, foi encontrado morto em uma residência na Rua do Níquel, no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira.

Segundo a Polícia Militar, a solicitação foi feita diretamente na base policial comunitária do bairro Jardim Ipiranga, onde foi informado um corpo caído ao solo em uma residência. Com a chegada dos Policiais Militares, foi constatado a vítima do sexo masculino, em rigidez cadavérica e a cabeça encontrava-se coberta por uma sacola plástica.

Mais notícias da cidade e região

Aparentemente, nada de valor havia sido levado. Durante o desdobramento da ocorrência, uma equipe da Delegacia da Polícia Civil de Hortolândia compareceu na residência na companhia do autor confesso, desempregado de 30 anos, detido após se entregar e relatar os fatos.

O local permaneceu preservado até a chegada da perícia e a ocorrência prosseguiu em andamento com a Polícia Civil.