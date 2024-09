Honor of Kings: 1a grande atualização- nova heroína e jogabilidade

TiMi Studio Group e a Level Infinite compartilham detalhes sobre a mais recente atualização de Honor of Kings, o MOBA mais jogado do mundo. Os jogadores poderão utilizar uma nova heroína e experimentar novos modos de jogo e uma nova temporada que adiciona melhorias à jogabilidade.

Nova Heroína – Dyadia

Atiradores inimigos, tomem cuidado! Não se aproxime dessa nova Heroína de suporte ou ela vai te marcar com sua habilidade Triste adeus, causando dano mágico e permitindo que ela roube ouro a cada segundo. A duração do efeito é de cinco segundos, e quando ele termina, dano mágico adicional é causado ao inimigo. Quanto mais ouro Dyadia obtém, mais forte ela se torna, permitindo que ela alcance a classificação Ultra ainda mais rápido do que os outros Heróis no campo de batalha.

Como uma heroína de suporte, Dyadia pode oferecer assistência e melhorar seus aliados com sua habilidade Vínculo do coração, recuperando vida e oferecendo um aumento na velocidade de movimento de seus companheiros. Descubra mais sobre as habilidades de Dyadia e o impacto que ela pode causar durante as batalhas no vídeo de tutorial da personagem.

O final de semana começa cheio de diversão com evento Sexta Frenética

Começando em 27 de setembro e ocorrendo todas as sextas-feiras, Sexta Frenética é a chance de a comunidade celebrar juntos o começo do final de semana, participando em eventos e ganhando recompensas.

Evento 1: Ganhe um visual ao vencer uma partida com um time pré-estabelecido Vença partidas ranqueadas em um time pré-estabelecido para capturar o Duende de Sexta e receber recompensas Koi, visuais e muito mais!

Evento 2: Partida ranqueada pré-estabelecida com três privilégios especiais Junte-se a uma partida ranqueada pré-estabelecida para conseguir um Cartão de Estrela Duplo de 24h Após se juntar a uma partida ranqueada pré-estabelecida, sua primeira derrota não vai custar uma estrela de ranking. Sem restrições de tiers para os grupos!

Evento 3: Ganhe entre 2x -10x Pontos de Bravura por partida Participe de partidas ranqueadas pré-estabelecidas para ter uma chance de ganhar Pontos de Bravura multiplicados por 2 a 10 vezes. O efeito é limitado às cinco primeiras partidas ranqueadas!

Evento 4: 100 visuais disponíveis gratuitamente Todas as sexta-feiras, 100 visuais selecionados e seus respectivos Heróis estarão disponíveis de graça. Diversos visuais premium estarão disponíveis!

Evento 5: Descontos de visuais limitados Adquira visuais especiais com descontos.



Para mais informações sobre Sexta Frenética, siga as redes sociais oficiais do Honor of Kings.

Honor of Kings recebe modo roguelite

Até 22 de outubro, os jogadores poderão experimentar o modo Maquinista Veterano. Neste modo de jogo disponível por tempo limitado, o Honor of Kings adiciona elementos PvE roguelite à sua fórmula, permitindo que até três jogadores enfrentem inimigos aleatórios. Selecione um dos setes Heróis disponíveis e crie sua build única de uma escolha de 14 tipos diferentes de armas e 160 itens de equipamento antes de competir contra monstros em 25 níveis que duram 20 minutos.

Nova Temporada

O Honor of Kings recebe uma nova temporada, Arquitetos do Destino. A nova temporada oferece um novo de batalha a cada mês, começando em outubro com o Espírito do Rift. O novo local oferece uma nova habilidade de Herói, intitulada Banir Espírito, além de Espírito da Visão, uma versão melhorada da habilidade Espírito da Visão da Selva. Os jogadores também poderão obter o novo visual Oração das Brumas para Guiguzi.

Tamanho da instalação da atualização

Os desenvolvedores têm estado atentos ao feedback da comunidade para melhorar a experiência de jogo para todos, e o resultado é a implementação da opção de download segmentado, permitindo que os jogadores baixem e instalem aquilo que desejarem.

Após completar a atualização de sistema de aproximadamente 280 MB, será possível jogar a nova versão de Honor of Kings imediatamente;

imediatamente; Após iniciar o jogo, um pacote de expansão de 150 MB estará disponível para melhorar ainda mais a experiência geral no campo de batalha;

Conectando-se a uma rede Wi-Fi, será possível baixar o restante dos mais de 800 MB para completar a experiência;

Após completar a atualização, os jogadores receberão um visual gratuito como recompensa.

Novidades sobre o 2024 Honor of Kings Championship

O 2024 Honor of Kings Championship ocorrerá entre 12 e 27 de outubro em Jacarta, na Indonésia, encerrando o Honor of Kings Global Invitational Series 2024. O evento começa na fase de grupo no MGP Space entre 12 e 18 de outubro, seguido pela Fase de Eliminação 1 de 18 a 20 outubro. A Fase de Eliminação 2 acontece em Kermang Village Indoor entre 25 e 27 de outubro. Com uma premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,45 milhões na cotação atual), os melhores times do mundo vão competir pela glória suprema do Honor of Kings. O Brasil será representado na competição pela Alpha7 Esports e pela INFLUENCE RAGE.

