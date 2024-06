Hopi Hari oferece entrada gratuita para funcionários públicos e profissionais da saúde em junho

Durante o mês de junho, o parque de diversões Hopi Hari anuncia promoção de entrada gratuita para funcionários públicos e profissionais da saúde. De 7 a 30 de junho, em todos os dias de abertura do parque, esses profissionais poderão entrar sem custo algum, apresentando um holerite ou outro documento que comprove a função diretamente nas catracas.

A oferta é válida exclusivamente para o dia da visita e não cobre gastos adicionais como estacionamento, alimentação e serviços extras. Podem aproveitar a promoção funcionários públicos municipais, estaduais e federais de todo o Brasil e profissionais de saúde de 14 categorias reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). As categorias incluídas são: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Com mais de 40 atrações para todas as idades, o Hopi Hari oferece desde brinquedos mais tranquilos até os mais radicais, além de uma programação repleta de shows de teatro e outros espetáculos, todos incluídos no ingresso.

Sobre o Hopi Hari:

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. São mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.

