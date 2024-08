Hospital animal Nova Odessa começa agenda pra castração

Recomeçaram nesta segunda-feira, dia 05 de agosto, as cirurgias do Programa Municipal de Castração da Prefeitura de Nova Odessa.

As castrações estão acontecendo pela primeira vez no novo DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal), que iniciou suas atividades na última semana.

O Programa Municipal de Castração é voltado para cães e gatos de famílias vulneráveis de Nova Odessa e tutores voluntários da causa animal na cidade. Iniciado em 2021 pela atual gestão municipal, o Programa alcançou no começo deste ano a marca de 2.700 pets operados.

Entre 2021 e 2022, as duas primeiras edições promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade. Ano passado, foram atendidos mais 500 animais, e neste ano, mais 300 cirurgias gratuitas.

De acordo com a médica veterinária de coordenadora do DBEA, Mariana Pereira, a inauguração do prédio trouxe inúmeros benefícios para todas as famílias de baixa renda da cidade. “Estou entusiasmada em iniciar esta nova fase, com a expectativa de fazer a diferença na história de bem-estar e saúde dos animais na cidade. Estou feliz em ver nossa equipe comprometida em garantir um atendimento de excelência”, afirmou.

Inscrições para castração

As inscrições para o Programa de Castração da Prefeitura podem ser feita nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e 13h às 15h30, exclusivamente na Central de Atendimentos do Paço Municipal – que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. Já as cirurgias serão realizadas no Bem-Estar Animal, localizado na Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício – logo abaixo do novo Parque Municipal das Crianças.

Só podem se beneficiar do Programa de Castração proprietários de cães e gatos que morem em Nova Odessa e que sejam de famílias de baixa renda. São operados, preferencialmente, os animais SRD (Sem Raça Definida). Também são beneficiados tutores voluntários, que cuidam de animais abandonados e recolhidos nas ruas.

A Prefeitura vem desde 2021 reforçando a importância da castração e da microchipagem como formas de evitar o abandono e os maus-tratos, pois evita as crias indesejadas – que muitas vezes acabam em caixas de papelão em áreas verdes e estradas rurais.

Quem se inscrever no Programa Municipal de Castração deve ficar atento ao telefone e aguardar a ligação da equipe do Setor de Zoonoses da Prefeitura. Isto porque, como em todas as etapas anteriores, não haverá atendimentos “de portas abertas”, ou seja, não agendados: só será convocado quem se inscrever previamente.

BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO

• Redução dos passeios externos e problemas associados a esta prática, como o desenvolvimento de doenças infecciosas contraídas nas ruas, traumas e atropelamentos, intoxicações e maus tratos;

• Redução de doenças zoonóticas (transmitidas de pets para humanos), como a raiva e a leishmaniose;

• Redução no comportamento de cio e prevenção de doenças reprodutivas em fêmeas.

• Redução do risco de enfermidades mamárias, uterinas e ovarianas como neoplasias e piometra (infecção no útero).

• Prevenção de doenças como pseudociese (gravidez psicológica), hipertrofia mamária felina e estro persistente (cio);

• Prevenção de distúrbios testiculares em machos (neoplasias, orquites (inflamação do testículo), epididimites (inflamação do epidídimo), além de auxiliar no tratamento de doenças andrógeno-dependentes como a hiperplasia prostática benigna, prostatite crônica (inflamação da próstata), adenoma e hérnia perineal;

• Auxílio no tratamento de doenças não relacionadas ao sistema reprodutivo, como diabetes e epilepsia;

• Possível redução de comportamentos indesejados como territorialismo, agressividade e marcação de território.

