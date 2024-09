Hotel de Sumaré contrata para 6 funções

Um dos maiores e melhores hotéis da Região Metropolitana de Campinas, o Fildi hotel de & eventos, localizado na cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo, está com oportunidades de emprego. Diversas vagas estão disponíveis como recepcionista, camareira, ajudante de cozinha, cozinheiro(a), garçom e assistente de manutenção.

Quem tiver interesse de participar do processo seletivo para algumas das vagas, pode se candidatar e enviar o seu currículo para o e-mail rh@fildihotel.com.br, pelo WhatsApp (19) 9 9906 5788 ou ainda entregá-lo pessoalmente no próprio hotel, na Rua Franm, 58 – Jardim Santa Maria (Nova Veneza) – (Rodovia Anhanguera Km 114) – Sumaré.

“Estamos com oportunidades de emprego em diversos setores do nosso hotel. Devido à alta procura por hospedagens e eventos, temos a necessidade de preenchermos novas vagas para que sigamos com o nosso nível de excelência em todos os nossos serviços”, diz o comunicado da assessoria de imprensa do hotel.

FILDI HOTEL de & EVENTOS

Fundado em 2005, na cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo, como Matiz Sumaré (Hotelaria Brasil), dois anos depois passou a se chamar Fildi hotel & eventos, tornando-se um dos melhores e principais hotéis da Região Metropolitana de Campinas.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Fildi hotel & eventos possui 128 quartos e um complexo para eventos com sete salas, com capacidade que varia de oito até 500 pessoas em formato auditório.

Para conhecer mais sobre o Fildi hotel & eventos, acesse o site.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP