O influencer padre Fabrício Rodrigues, conhecido por ter viralizado nas redes sociais após uma crise de riso durante uma live em 2020, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 13, em Marabá, no Pará. O religioso sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da polícia local, o padre Fabrício retornava para casa após serviços ministeriais na Vila Primeiro de Março, entrada do município de São João do Araguaia. Ele teria batido em um cavalo, que estava parado no meio da rodovia BR-230.

Fabrício era conhecido nas redes, com quase 600 mil seguidores no Instagram, onde publicava vídeos diários respondendo a perguntas de fiéis sobre o catolicismo.

Padre Fabrício e a TEA

Além de padre católico, Fabrício era cantor, escritor e influenciador. Ele compartilhava publicamente sobre seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

