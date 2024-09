Bolsa tem alta; dólar cai com avanço do ferro e petróleo

No cenário doméstico, o mercado repercutiu novos dados econômicos. O volume de serviços no Brasil teve resultado bem melhor do que o esperado em julho e cresceu pelo segundo mês seguido, iniciando o terceiro trimestre em patamar recorde e com um resultado que segue favorecendo o desempenho econômico.

Quinta-feira

O Ibovespa fechou em queda de 0,48% na quinta-feira, 12, aos 134.029 pontos. O movimento ocorreu na contramão do exterior, onde as bolsas fecharam em alta, tendo como pano de fundo o corte de juros em 0,25 pontos percentuais (p.p.) pelo Banco Central Europeu (BCE). No mercado local, as ações da Petrobras, com maior peso no índice, fecharam no vermelho e puxaram o movimento negativo. As ações ordinárias (PETR3) caíram 1,17% e as preferenciais (PETR4), 1,13%. Apesar de já precificado pelo mercado, o corte pelo BCE dá início à “temporada” de redução do aperto monetário nos países ricos.

Sexta-feira

O dólar recuava frente ao real nesta sexta-feira, acompanhando a fraqueza da moeda norte-americana no exterior, à medida que os mercados globais abriram o debate em torno do tamanho do corte de juros a ser feito pelo Federal Reserve na próxima semana.

Às 9h31, o dólar à vista caía 0,37%, a 5,5969 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,33%, a 5,618 reais na venda.

Os dados econômicos vindos dos EUA durante a semana pareciam apoiar a tese de um corte de 25 pontos-base (pb) na próxima semana, com a medida de inflação de preços ao consumidor que exclui os preços voláteis de alimentos e energia subindo mais do que o esperado em agosto.

A chance de o Federal Reserve (Fed) abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base na semana que vem registrou um salto na madrugada de hoje. A ferramenta CME Group mostrava 39% de possibilidade de a taxa básica passar do nível atual (entre 5,25% e 5,50%) para o intervalo entre 4,75% e 5,00% agora em setembro, comparado com apenas 14% na quinta, 12. A baixa liquidez no mercado local faz com que as cotações do dólar oscilem mais.

A Bolsa de Valores de São Paulo sobe nesta sexta-feira.

Por volta de 15h, o Ibovespa tinha alta de 0,61%, chegando a 134.847 pontos. A recuperação dos preços dos produtos básicos vem beneficiando o câmbio a favor do real e ajudando a Bolsa. A proximidade com a data prevista para o corte de juros nos Estados Unidos também começa a animar os investidores. Com baixa de 1,15%, o dólar cai para R$5,554. O dólar turismo era negociado a R$5,77.

Mesmo com a queda, esse é mais um dado que mostra a expansão da economia brasileira. A economia ainda deve se beneficiar de fatores como estímulo fiscal e crescimento da renda disponível, mas o ritmo de expansão deve ser moderado.