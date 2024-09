Shopping de Americana anuncia 3 nomes de restaurantes

O Americana Shopping está animado em revelar a chegada de três novas experiências gastronômicas. Os destaques são o sofisticado restaurante Empório Don Manoel, a nova unidade Expressa da renomada marca O Matuto e o inovador restaurante de comida japonesa NoHashi Sushi.

O Empório Don Manoel é uma das grandes atrações gastronômicas do Americana Shopping. Pertencente ao grupo Lush Eventos, conhecido por sua diversidade de empreendimentos, o Empório Don Manoel se destacará por sua proposta única de combinar um restaurante com um empório gourmet. A nova casa oferecerá uma experiência gastronômica completa, com pratos inspirados na culinária mediterrânea, opções para almoço executivo, pratos à la carte e eventos enogastronômicos.

O restaurante contará também com uma seleção exclusiva de produtos e rótulos de vinhos nacionais e internacionais, graças à parceria com a importadora Ws Wine. Shyrly Masson Christofoletti, CEO do Grupo Lush, explica: “Frequento a cidade há muito tempo e sinto falta de um lugar que una a alta gastronomia, vinhos selecionados e um ambiente agradável para almoço e jantar. O Empório Don Manoel vem para suprir esse espaço. Estamos animados com a entrada em Americana.”

Na praça de alimentação do shopping, o NoHashi Sushi trará uma nova opção de culinária japonesa para os visitantes. Com uma unidade já estabelecida e bem-sucedida, localizada na Av. Paschoal Ardito, 864, em Americana, o NoHashi está animado para trazer seu conceito para um público seleto e exigente.

Evandro Maximiano dos Santos, à frente da marca, comenta sobre a escolha de ter uma nova unidade no Shopping: “Escolhi o Americana Shopping pela grandiosidade que ele terá na cidade de Americana. Nunca tivemos um shopping desse porte e com certeza teremos um grande público consumidor da culinária japonesa em um espaço que apresentará sofisticação e muito entretenimento, como academias, cinemas, jogos, restaurantes, bares e muitas lojas diversificadas”.

A nova unidade trabalhará no sistema self service por kg e oferecerá uma variedade de sushis sofisticados, além de pratos tradicionais e inovadores, preparados com ingredientes frescos e técnicas autênticas. Entre os destaques da nova unidade NoHashi estão inúmeros Joes, pratos tradicionais como yakisoba, ceviche, shimeji na manteiga, hot rolls diversos, tempurás, peixes grelhados, temakis, além de criações exclusivas de sushis.

O Matuto Expressa também é uma das grandes adições à experiência gastronômica do Americana Shopping. A marca, fundada em 1997, começou em uma pequena garagem no Jardim Leonor, em Campinas, e desde então cresceu significativamente, se tornando um ícone da culinária brasileira, sendo conhecido por seu churrasco de alta qualidade e seu atendimento ágil. A gerente de Marketing, Maria Eduarda Israel, afirma: “Estamos há alguns anos com o projeto de expansão visando às cidades do interior de São Paulo e Americana era um dos nossos objetivos. Em um futuro próximo, estaremos em diversos outros municípios, chegando até em Ribeirão Preto.”