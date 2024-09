Rinomodelação: procedimento com efeito imediato seduz Ana Castela e Virginia

Já pensou em dar aquele retoque no nariz, mas teve medo de encarar uma cirurgia plástica? Por isso Ana Castela, Virginia, a ex-participante do reality “De Férias Com O Ex” Marcelle Casagrande e diversas celebridades apostaram na rinomodelação.

O procedimento pouco invasivo com anestesia local e resultado imediato. Dra. Karen Gomes, uma das maiores referências do país na técnica, com mais de 5 mil procedimentos realizados, explica as diferenças para a tradicional rinoplastia e afirma que existe uma nova tendência estética surgindo: narizes mais quadrados, delicados e não muito empinados.

“A dúvida sobre a diferença entre a rinoplastia e a rinomodelação é uma das que mais recebo e apesar de ter finalidades estéticas similares, são duas técnicas completamente diferentes”, explica a dentista.

E Ana Castela?

Para começar, nada de centro cirúrgico. Por se tratar de uma técnica minimamente invasiva, a rinomodelação pode ser feita no consultório. “O procedimento leva no máximo uma hora e apenas com anestesia local. Não há necessidade de uma internação, nem de ser realizado em uma sala de cirurgia”, afirma.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Essa é uma das principais razões para que os pacientes optem pela rinomodelação quando o intuito é apenas estético. Uma rinoplastia comum costuma levar de duas a três horas, segundo a profissional, e a recuperação pode exigir entre 7 a 15 dias de repouso absoluto.

E o resultado pode ser visto no mesmo dia, sem precisar de repouso. “Diferente de uma cirurgia, quando o procedimento é finalizado, o paciente já pode ir para casa e levar uma vida normal do dia seguinte, seguindo as orientações do profissional, mas sem grandes complicações”.

A rinomodelação pode ter benefícios para a saúde. Karen afirma que, dependendo do caso, o procedimento pode gerar um conforto maior na respiração. “Quando a ponta do nariz é extremamente caída, acaba prejudicando a entrada do ar na narina. Ao empinar, melhoramos isso”.

No entanto, a finalidade ainda é principalmente estética. “O objetivo é melhorar a autoestima do paciente e corrigir o que o incomoda. Deixar a ponta do nariz mais definida e afinada, remover a giba (que é o ossinho que fica na parte de cima do nariz), empinar e reduzir a largura”.

Já a rinoplastia pode ter indicação para casos mais graves. “Pacientes que já sofreram algum tipo de fratura ou aqueles que desejam corrigir o desvio de septo, vão encontrar a solução na plástica”.

De toda forma, nenhum dos dois procedimentos é reversível, e por isso, o paciente precisa estar seguro do que quer. “A rinomodelação é definitiva e por isso, não é reversível. A não ser que seja feita com ácido hialurônico, mas como não usamos nenhum preenchedor, não podemos reverter”.

Saiba mais sobre a Dra. Karen Gomes

Karen Gomes, de 29 anos, vem se tornando uma das maiores referências do país em rinomodelação com mais de 5 mil pacientes com a autoestima renovada. Desenvolvendo a técnica com sua própria assinatura e aprimorando cada vez mais a harmonização facial, hoje a profissional faz o que chama de “gerenciamento do envelhecimento” e promove resultados duradouros com procedimentos que podem levar menos de 30 minutos

Dentista com cursos especializantes na Harvard Medical School, conhecida como a melhor faculdade de medicina do mundo, além do M.A.R.C Institute em Miami e sua atual especialização em Cirurgia Bucomaxilofacial através do INRO (SP), Karen atende na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e quebra as barreiras do preconceito que permeiam profissionais de outras áreas além da medicina que atuam com procedimentos estéticos.

Siga o Novo Momento também nas outras redes sociais e agora também no Blue Sky AQUI

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP