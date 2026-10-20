Os times do Íbis e Império F.C vão decidir o título da 3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa. As equipes garantiram a vaga após disputas acirradas neste domingão (18), no Campo do Progresso.

O Íbis venceu o Grêmio Prudente por 3 a 2, e o Vila Nova perdeu para o Império por 2 a 0.

De acordo com o regulamento da competição, realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, as quatro equipes semifinalistas garantiram o acesso para a Segunda Divisão.

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Ou seja, além dos finalistas Íbis e Império — que seguem na briga pelo título da competição, em data que ainda será definida pela organização — os times do Grêmio Prudente e do Vila Nova também vão compor o elenco da Segundona.

A artilharia é de Danilo Silva (Juventus Base, já desclassificado) com 6 gols. Em seguida aparecem João Pedro (Íbis) e Carliedsson Silva (Império), ambos com 5 gols cada e com chances de assumir a liderança e faturar o título.

“Ficamos muito satisfeitos com o alcance da Terceira Divisão este ano, que reuniu 18 equipes em alto nível de competitividade. Ver o Amadorzão consolidado como um grande sucesso de público e de organização, com os dois melhores de cada grupo conquistando o acesso por mérito, mostra a força do futebol na nossa cidade”, disse o secretário de Esportes, Angelo Foroni.

Para o secretário-adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, o Amador é um campeonato que valoriza o esporte no município. “O Amadorzão é um patrimônio do esporte de Nova Odessa. Esta edição tem se destacado pela qualidade técnica e pela disciplina em campo. Parabéns aos quatro times que garantiram o acesso para a Segunda Divisão; eles elevaram o nível do nosso campeonato”.

Os resultados das partidas podem ser acompanhados pelo aplicativo Copa Fácil, logo após o término de cada confronto. A plataforma traz uma logística completa, com classificação, saldo de gols, artilharia e o número de cartões distribuídos por rodada.

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