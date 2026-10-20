Ricardo Menegatto*

O avanço da medicina tem permitido que pacientes com doenças graves, raras e de difícil tratamento tenham acesso a medicamentos cada vez mais específicos. Muitos desses produtos, entretanto, ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro e precisam ser importados por meio de procedimentos sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Nesse contexto, surge uma questão jurídica relevante: até que ponto a demora administrativa na liberação de um medicamento pode comprometer o próprio direito à saúde que a fiscalização sanitária pretende proteger?

Relatos de pacientes que aguardam semanas pela autorização de medicamentos importados reacendem o debate sobre a eficiência dos procedimentos administrativos. Em tratamentos oncológicos, por exemplo, a continuidade terapêutica e o momento de administração de determinados medicamentos podem ser decisivos para a evolução clínica.

A discussão não se resume à necessidade de acelerar a entrada de produtos estrangeiros no país. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre duas obrigações igualmente importantes do Estado: proteger a população contra riscos sanitários e impedir que os procedimentos administrativos criem obstáculos desproporcionais ao acesso a tratamentos necessários.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa garantia não se limita à manutenção de hospitais ou ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Ela também deve orientar a atuação dos órgãos públicos responsáveis por regulamentar, fiscalizar e controlar produtos e serviços relacionados à saúde.

A Anvisa exerce, nesse cenário, uma função indispensável. Sua atuação permite verificar requisitos de qualidade, segurança, procedência e regularidade dos medicamentos destinados ao consumo humano. Essa competência, contudo, não afasta a incidência dos princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco o direito à duração razoável dos processos administrativos, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição. O artigo 37, por sua vez, determina que a Administração Pública observe, entre outros princípios, o da eficiência.

A conjugação desses dispositivos exige que a atuação estatal considere não apenas a regularidade formal dos procedimentos, mas também as consequências práticas do tempo necessário à sua conclusão. Quando a importação se destina a pacientes com doenças graves, a dimensão temporal assume especial relevância.

O tempo administrativo nem sempre corresponde ao tempo clínico. A Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo federal, estabelece, em seu artigo 49, o prazo de até 30 dias para a decisão após a conclusão da instrução, prorrogável por igual período mediante motivação expressa, sem prejuízo de regras específicas aplicáveis a cada procedimento.

Medicamento e prazos

O cumprimento de um prazo, entretanto, não encerra necessariamente a discussão sobre a razoabilidade da atuação administrativa. Em determinadas situações, a espera pode provocar o agravamento de uma doença, a interrupção de um tratamento ou a perda de uma oportunidade terapêutica. Um prazo formalmente regular pode ser incompatível com uma necessidade médica urgente, desde que essa urgência esteja devidamente documentada.

Isso não significa que toda solicitação de importação deva ser automaticamente autorizada, nem que a prescrição médica dispense o cumprimento das exigências sanitárias. Significa que a Administração precisa dispor de mecanismos capazes de identificar situações excepcionais e conferir a elas tratamento compatível com sua gravidade.

A própria regulamentação sanitária prevê procedimentos específicos para determinadas modalidades de importação destinadas a pacientes, observadas as condições e exigências aplicáveis. Essa diferenciação é importante porque operações comerciais ordinárias não apresentam necessariamente as mesmas circunstâncias de uma importação vinculada a um tratamento individual e urgente.

A modernização dos sistemas de importação também merece atenção. A digitalização de procedimentos, a centralização de informações e a integração entre órgãos públicos podem ampliar a transparência, a segurança e a eficiência administrativa. Esses avanços, porém, dependem de planejamento, orientação adequada aos usuários e mecanismos para solucionar dificuldades operacionais.

Quando inconsistências cadastrais, exigências documentais ou falhas de integração entre sistemas prolongam a tramitação de pedidos relacionados a tratamentos graves, é necessário avaliar se foram adotadas providências razoáveis para evitar prejuízos desproporcionais. A eficiência administrativa não pode ser medida apenas pela modernização tecnológica, mas também pela capacidade de oferecer respostas adequadas às necessidades concretas da população.

A questão ganha complexidade quando hospitais, operadoras de planos de saúde ou outros responsáveis pelo custeio do tratamento participam da importação de medicamentos destinados a pacientes determinados. As exigências podem variar conforme a identidade do importador, a origem dos recursos e a finalidade da operação. Embora tenham justificativas relacionadas à segurança sanitária e à rastreabilidade, essas regras precisam ser suficientemente claras para que dificuldades procedimentais não se transformem em obstáculos injustificados ao cumprimento de obrigações assistenciais ou de determinações judiciais.

Diante de uma demora excessiva, o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos e omissões administrativas que contrariem a legislação ou comprometam direitos fundamentais. Esse controle, contudo, exige cautela. A fiscalização de medicamentos envolve conhecimentos técnicos especializados, e a intervenção judicial não deve substituir indiscriminadamente as avaliações de segurança e qualidade atribuídas à autoridade sanitária.

Por outro lado, a competência técnica da agência não torna seus procedimentos imunes ao controle judicial quando houver indícios de omissão, demora injustificada ou descumprimento das próprias normas administrativas. Conforme as circunstâncias, pode ser juridicamente possível buscar uma decisão administrativa tempestiva, o reconhecimento de prioridade prevista na regulamentação ou a correção de uma exigência ilegal.

A análise de cada caso depende de elementos concretos, como a documentação clínica, os protocolos administrativos, a comprovação do cumprimento das exigências aplicáveis e a demonstração dos riscos associados à espera. Quanto mais clara estiver a relação entre a demora e o possível prejuízo ao paciente, mais consistente será a avaliação sobre a necessidade de uma resposta administrativa ou judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, examinou a questão do fornecimento de medicamentos sem registro sanitário e estabeleceu parâmetros rigorosos para situações excepcionais. O entendimento também reconhece relevância jurídica à demora irrazoável da Anvisa na apreciação de pedidos de registro, dentro das condições definidas pelo Tribunal. Embora o precedente não trate diretamente dos prazos de liberação de importações individuais, evidencia que a atuação regulatória está sujeita ao controle jurisdicional, respeitados os limites constitucionais e legais.

A judicialização, portanto, não representa autorização para afastar indiscriminadamente as regras sanitárias. Pode, entretanto, constituir instrumento legítimo de controle da legalidade administrativa e de proteção de direitos fundamentais quando os mecanismos ordinários não oferecem resposta adequada.

O debate sobre medicamentos importados exige equilíbrio. A flexibilização indiscriminada dos controles sanitários pode expor pacientes a produtos de procedência duvidosa, sem qualidade comprovada ou inadequados ao tratamento prescrito. Em sentido oposto, procedimentos excessivamente demorados ou incapazes de responder a situações clínicas urgentes também podem produzir consequências graves.

Proteger a saúde exige considerar esses riscos conjuntamente. É necessário aperfeiçoar os mecanismos de priorização, assegurar canais administrativos eficazes para situações excepcionais, dar transparência aos prazos de análise e oferecer soluções para entraves documentais que possam ser superados sem comprometer a segurança sanitária. A coordenação entre operadoras de saúde, hospitais, importadores e órgãos públicos também é fundamental, especialmente quando a importação decorre de uma obrigação de fornecimento previamente estabelecida.

Afinal, um medicamento necessário que chega tarde demais pode deixar de proporcionar o benefício para o qual foi prescrito. Quando está em jogo a saúde de uma pessoa, a eficiência administrativa não pode ser avaliada apenas pela regularidade dos procedimentos, mas também pela capacidade do Estado de responder, em tempo adequado, às necessidades concretas do paciente.

*Ricardo Menegatto, advogado especializado em direito do consumidor e sócio do escritório Menegatto Advogados