Adiada no dia 25 de outubro por conta das fortes chuvas, a grande final entre Íbis e Império F.C. da 3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa será decidida neste sábado (14). A partida decisiva acontece às 16h, no Campo do Progresso, com entrada franca.

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As duas equipes carimbaram o passaporte para a finalíssima após deixarem os adversários para trás em semifinais eletrizantes. O Íbis garantiu a vaga ao vencer o Grêmio Prudente por 3 a 2, enquanto o Império F.C. avançou ao superar o Vila Nova por 2 a 0.

Íbis e artilharia

A corrida pela artilharia segue aberta, já que o líder Mathzin (Valhalla F.C.), com 7 gols, não disputará a final. Agora, a caça ao topo fica por conta de João Pedro (Íbis) e Carliedsson Silva (Império), que somam 5 gols cada e precisam fazer ao menos 2 gols para faturarem o troféu.

“O sucesso de público e a excelente organização desta edição mostram a força do futebol de Nova Odessa. Reunimos 18 equipes em um torneio extremamente equilibrado e técnico. O acesso conquistado por esses quatro clubes é o reflexo do mérito e da dedicação demonstrados ao longo de toda a Terceira Divisão”, avaliou o secretário de Esportes, Angelo Foroni.

Para o secretário-adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, o Amador é um campeonato que valoriza o esporte no município. “A nossa comunidade respira o futebol amador, que é parte fundamental da identidade esportiva da cidade. Esta temporada foi marcada pelo fair play e por um nível técnico excelente. Parabéns às equipes que garantiram o acesso; vocês valorizaram o nosso esporte e elevaram o nível da competição”.

O regulamento da competição, chancelada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, garantiu uma recompensa aos quatro semifinalistas: a vaga direta na Segunda Divisão. Esse critério promoveu oficialmente as equipes do Grêmio Prudente e do Vila Nova, além dos finalistas Íbis e Império. Estes dois últimos ainda se enfrentam pela taça de campeão.

Os resultados das partidas podem ser acompanhados pelo aplicativo Copa Fácil, logo após o término de cada confronto. A plataforma traz uma logística completa, com classificação, saldo de gols, artilharia e o número de cartões distribuídos por rodada.

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