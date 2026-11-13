Tênis de mesa de Americana conquista 2 títulos

Tênis de mesa de Americana conquista dois títulos na 9ª etapa da Liga Paulista

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A equipe CTA/Secretaria de Esportes de Americana conquistou dois títulos e outros resultados de destaque na 9ª etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa, realizada no último domingo (8), no Ginásio do XV de Piracicaba. A delegação também garantiu colocações no pódio em diferentes categorias.

Giovani Fatobene foi campeão da categoria Rating D e conquistou o terceiro lugar na Mirim 2, destinada a atletas de até 14 anos. Miguel do Amaral Bazo também garantiu um título para Americana, com o primeiro lugar na categoria Rating F.

Outros dois atletas também se destacaram. Gabriel Faraone Trevisan ficou em segundo lugar na Mirim 1 e na quinta colocação do Rating F. Já Gabriel Rizziolli Bertella conquistou o terceiro lugar na categoria Sub-21.

Na classificação geral por equipes, Americana ocupa a sexta colocação e ainda tem chances de encerrar a temporada entre as cinco melhores da competição.

O coordenador das equipes de tênis de mesa, Maurel Luchiari, comemorou os resultados e destacou a evolução dos atletas ao longo da temporada. “Foi uma etapa muito positiva para nossa equipe, com atletas conquistando títulos e importantes colocações em suas categorias. Esses resultados são fruto da dedicação dos mesatenistas e do trabalho realizado nos treinamentos. Estamos muito satisfeitos com a evolução da equipe e vamos seguir trabalhando para buscar uma posição ainda melhor na classificação geral”, destacou Maurel.

O secretário de Esportes de Americana, Guilherme Vital, também parabenizou os atletas e ressaltou a importância dos resultados para o esporte do município. “Parabenizo todos os mesatenistas e a comissão técnica por mais essas conquistas pela Liga Paulista de Tênis de Mesa. É muito gratificante ver nossos atletas representando Americana com excelentes resultados em mais uma competição. Vamos seguir trabalhando para fortalecer as modalidades esportivas e oferecer oportunidades para que nossos atletas continuem evoluindo e levando o nome da cidade ao pódio nas mais variadas modaliddes”, afirmou Guilherme.

A próxima etapa da competição será a disputa do “Top 16”, marcada para o dia 29 de novembro, novamente em Piracicaba.

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