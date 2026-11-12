Parlamento Jovem de Sumaré recebe palestra sobre protagonismo juvenil na sociedade

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A Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai promove, neste sábado (14), mais uma atividade de formação cidadã: a palestra “Do protagonismo juvenil à transformação da sociedade”, ministrada por Diogo Vinícius Ferraz Borges.

O encontro é aberto a toda a população e acontece no Plenário da Câmara Municipal de Sumaré, logo após o encerramento da última sessão ordinária do Parlamento Jovem de 2026. Quem não puder comparecer presencialmente poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Casa no YouTube (@camarasumare).

O objetivo da atividade é promover um espaço de discussão sobre protagonismo juvenil, engajamento cívico, liderança e construção de oportunidades, abordando como as experiências vivenciadas durante a juventude podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e para a trajetória profissional.

Para conduzir essa troca de experiências com os jovens e munícipes, a Escola convidou um exemplo formado dentro da própria instituição. Aos 25 anos, Diogo Vinícius Ferraz Borges é ex-parlamentar jovem de Sumaré. Aluno de escola pública, foi do grêmio estudantil e chegou a ocupar o cargo de presidente interino do Conselho Municipal de Juventude de Sumaré. Hoje é analista Tributário Sênior na ArcelorMittal Gonvarri.

Sua trajetória profissional começou aos 14 anos, como menor aprendiz na área fiscal, acumulando mais de uma década de experiência em grandes companhias como IBM, BYD do Brasil, Bracell e DPaschoal (Grupo Stellantis), onde participou diretamente da implementação de sistemas de governança e viabilidade tributária. Na área acadêmica, é bacharel em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), onde também foi bolsista de iniciação científica, e hoje cursa Ciências Contábeis.

Última Sessão Ordinária do Parlamento Jovem

Ainda pela manhã, os estudantes participam da 9ª sessão ordinária do Parlamento Jovem de 2026. Durante a reunião, os parlamentares jovens apresentam, discutem e votam indicações, moções e projetos de lei, encerrando o ciclo anual de vivência prática sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal.

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