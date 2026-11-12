Santa Bárbara se destaca no programa EducaTrilha

Santa Bárbara d’Oeste se destaca no programa EducaTrilha com premiação da Emefei Profª. Sônia Bataglia Cardoso

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Santa Bárbara d’Oeste foi destaque no programa de educação ambiental “EducaTrilha na Escola 2026”, com a Emefei “Profª. Sônia Bataglia Cardoso”, do bairro Santa Rosa, conquistando o segundo lugar na categoria de Ensino Fundamental I (anos iniciais). A premiação ocorreu no dia 5 de novembro, no anfiteatro da Secretaria de Educação de Piracicaba, reunindo educadores, gestores e representantes das instituições participantes.

O “EducaTrilha na Escola” é uma iniciativa de educação ambiental, cultural, climática, agroecológica e socioemocional que promove formações, tutorias com educadores e visitas pedagógicas a áreas protegidas, como a Estação Experimental de Tupi.

O programa tem realização do IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais), Prefeitura de Piracicaba, Laboratório de Educação e Política Ambiental (Oca/ESALQ/USP), Grupo de Estudos Desafios da Prática Educativa (GEDePE/ESALQ/USP) e Fundação Florestal, com patrocínio da CJ do Brasil e Oji Papéis Especiais.

Durante todo o ano de 2026, a ação contou com o apoio da Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do NEA (Núcleo de Educação Ambiental), do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), garantindo suporte direto na realização das formações e vivências educativas com os alunos e docentes.

A edição deste ano registrou o maior público de sua história, beneficiando 16.249 pessoas, entre estudantes, professores, gestores e moradores do entorno das escolas. O ciclo teve participação de 31 instituições de ensino, sendo 30 de Piracicaba e uma de Santa Bárbara d’Oeste. Em toda a sua trajetória desde 2018, o programa já impactou 64.862 pessoas.

A Emefei “Profª. Sônia Bataglia Cardoso” recebeu o prêmio pelo desenvolvimento de projetos de educação ambiental. As turmas desenvolveram trabalhos envolvendo diferentes temáticas: hortas e jardins, água e ocupação do solo, cultura, comunicação e convivência, resíduos, biodiversidade, energia e mudanças climáticas.

Como reconhecimento pelo resultado, os educadores e gestores da escola vencedora integrarão uma viagem de imersão pedagógica e ambiental entre os dias 20 e 22 de novembro ao Núcleo Arpoador do Parque Itinguçu, em Peruíbe (SP). A programação inclui visitas a três unidades de conservação: o Parque Itinguçu, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una e o Refúgio da Vida Silvestre das Ilhas do Abrigo e Guararitama.

Feira Científico-Cultural

Na última segunda-feira (9), a escola promoveu a Feira Científico-Cultural, que marcou a culminância do projeto. Durante o evento, os estudantes tiveram a oportunidade de apresentar à comunidade escolar os conhecimentos construídos, compartilhar pesquisas, experiências e propostas, demonstrando que a educação ambiental vai além da sala de aula e está presente nas pequenas atitudes do dia a dia.

Para a edição de 2027, a coordenação do “EducaTrilha na Escola” anunciou a expansão das ações com foco em educação criativa e científica, além da proposta de ampliação do modelo para outros municípios do Estado de São Paulo.

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