Vôlei e hand de Americana têm compromissos decisivos esse final de semana

Equipes de vôlei e handebol de Americana têm compromissos decisivos neste final de semana

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Duas equipes da Secretaria de Esportes de Americana terão compromissos decisivos neste final de semana, com a disputa das semifinais de suas respectivas competições. O vôlei feminino sub-13 e o handebol masculino sub-14 entram em quadra em busca de vagas nas finais, ambos jogando diante da torcida americanense.

Na sexta-feira (13), às 17h, a equipe feminina de vôlei sub-13 enfrenta Valinhos, no Ginásio Mário Antonucci, do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A partida é válida pelo primeiro confronto da semifinal da Série Ouro da Liga Regional. O jogo de volta está marcado para o dia 25 de novembro (quarta-feira), no mesmo horário, em Valinhos.

Já no domingo (15), às 18h, será a vez da equipe masculina de handebol sub-14 entrar em quadra pela semifinal da Série Bronze da Liga de Handebol do Interior (LHI). O adversário será Itatiba, em partida disputada no Ginásio de Esportes Rodrigo Benazzi, também no Centro Cívico, em Americana.

A técnica da equipe feminina de vôlei, Adriana Cristina, destacou a importância do confronto e a preparação das atletas para a fase decisiva da competição. “Chegamos a uma fase muito importante da competição, fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento das meninas durante toda a temporada. Sabemos da qualidade do adversário, mas estamos preparadas e confiantes para fazer um bom jogo. Será muito importante para a nossa equipe jogar em casa, e poder contar com o apoio da nossa torcida”, afirmou.

O técnico do handebol masculino, Marcio Broggio, também ressaltou a expectativa para a semifinal e a dedicação dos jogadores ao longo da temporada. “Os meninos trabalharam bastante durante a temporada e conquistaram o direito de disputar essa semifinal. Teremos a oportunidade de jogar diante da nossa torcida, o que é sempre um incentivo a mais. Sabemos que será um confronto difícil, mas estamos preparados e vamos buscar a vitória para chegar à final”.

O secretário de Esportes de Americana, Guilherme Vital, destacou a importância dos resultados e do trabalho realizado nas modalidades esportivas do município, especialmente na formação de jovens atletas. “É muito importante ver nossas equipes chegando a fases decisivas das competições. Isso demonstra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores e a dedicação dos atletas. Estamos muito felizes com a trajetória das equipes e desejamos sucesso nos confrontos”, enalteceu.

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