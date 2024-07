Idosa 100+ conta como reduziu dor no corpo com exercícios online

O Brasil está envelhecendo com população idosa em alta.

Dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que há no país 37.814 pessoas com 100 anos ou mais. Houve uma alta de 67% nessa faixa etária ante o último levantamento, realizado em 2010.

A maioria dos idosos com 100 anos ou mais são mulheres: 27.244 centenárias. O número de pessoas do sexo feminino é mais do que o dobro de homens com a mesma idade (10.570).

Uma dessas idosas centenárias é a Inez Saminez Castelo Branco, de 102 anos. Moradora de Vitória, no Espírito Santo, há alguns anos ela estava sofrendo fortes dores pelo corpo. “Eram dores insuportáveis, eu chegava a rolar de dor”, relata.

Ela estava então com 99 anos e começou a acompanhar as aulas online do professor de educação física Aurélio Alfieri, que vem conquistando alunos em todo o Brasil, especialmente mulheres acima de 50 anos. Já são mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Inês começou a acompanhar as aulas online e a fazer os exercícios, a maioria deles sentada, porque tem dificuldade para se equilibrar. “Comecei e não larguei mais. As dores no corpo diminuíram muito. Estou muito feliz e agradeço a Deus por esses vídeos”, comemora a centenária.

História da idosa Dona Inez

Segundo Aurélio Alfieri, a história da Dona Inez demonstra que, não importa a idade, iniciar a prática de exercícios físicos pode trazer grandes benefícios para a qualidade de vida. “Mesmo sem acesso a uma academia ou personal trainer, ela conseguiu melhorar sua saúde com exercícios online. Isso prova que é possível melhorar a mobilidade e a postura, e manter a autonomia, independentemente da idade”, diz.

A atividade física para quem passou dos 50 anos é importante para garantir saúde, autonomia e independência, uma vez que ajuda a manter os músculos fortes, o equilíbrio, a mobilidade, além de reduzir as dores musculares e articulares, prevenindo quedas que podem causar grandes estragos na vida de pessoas idosas. “Além disso, exercícios afastam a depressão, ansiedade, compulsão e solidão, tornando as pessoas mais ágeis e saudáveis. A história da Dona Inês, que começou após os 90 anos e já teve resultados, mostra que quem é mais jovem pode colher ainda mais frutos de uma vida saudável”, afirma Alfieri.

O professor de educação física diz que o ideal, principalmente para os idosos acima de 80 anos, é ter o acompanhamento de um profissional. Quando isso não for possível, fazer atividades físicas em casa, com uma prescrição de exercícios feita por um profissional competente é uma opção.

“Esses exercícios devem ser cautelosos e seguros. Movimentos que causam dor devem ser evitados, e qualquer atividade que aumente a frequência respiratória deve ser feita com autorização médica. Se sentir dor, tontura ou falta de ar, a indicação é interromper o exercício imediatamente e consultar um médico”, orienta.

Além dos exercícios regulares, Alfieri ainda lembra que os idosos precisam ter uma alimentação saudável, beber muita água e tomar sol. “Manter-se socialmente ativo e fazer exames preventivos são hábitos que contribuem significativamente para uma vida longa e saudável. Confie nos profissionais de saúde e mantenha bons amigos para chegar aos 100 anos com saúde”, finaliza.

Sobre o Aurélio Alfieri

Aurélio Alfieri é profissional de educação física e autor do livro Manual Prático para ser Jovem por Mais Tempo – A Roda da Juventude (Ed. Appris), que configurou entre os mais vendidos da Amazon em 2022. Possui especialização em Psicologia Corporal e já ministrou mais de 50 cursos e palestras no Brasil e no exterior. Desde 2016, produz vídeos semanais em seu canal no YouTube com treinos para o público com mais de 50 anos e para pessoas que precisam se exercitar sem impacto. Nas redes sociais possui mais de 5 milhões de seguidores.

